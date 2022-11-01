摩根大通：全球央行緊縮周期可望明年初劃下句點

繼摩根士丹利 (Morgan Stanley) 之後，摩根大通 (JPMorgan) 也加入華爾街策略師的行列，認為全球央行升息周期可望於明年初劃下句點。

摩根大通策略師團隊指出，歐洲央行 (ECB) 語調轉變、英國財政壓力緩解以及加拿大和澳洲央行升息步調放緩，提振了市場對全球緊縮周期在 2023 年初結束的樂觀情緒。

摩根大通策略師預估，聯準會可能在 12 月升息 2 碼、明年第 1 季升息 1 碼後暫停升息，但也警告，放慢緊縮步伐不代表央行官員會停止打擊通膨，消費者物價壓力必須繼續減緩，上述情境才有可能發生。

ECB 上周再度升息 3 碼，但預期後續將進一步升息，確保通膨率儘快回到 2% 的中期目標。

包含 Marko Kolanovic 在內的摩根大通策略師說：「若我們的預測是正確的，這場 40 年來最一致且最激進的全球升息周期，即將在明年初劃下句點。對風險市場的關鍵支持來自於緊縮步伐已經觸頂的信號，從現在起的升息規模都會比較小。」

市場普遍預期 Fed 本周將四度升息 3 碼，投資人將密切關注 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的言論，從中找尋央行未來可能採取的政策動向。

Kolanovic 的看法呼應了摩根士丹利首席美國股票策略師 Michael Wilson 稍早的言論，後者說，10 年期和 3 個月期美國公債殖利率曲線倒掛等指標都支持「Fed 政策必須儘快轉向。」

高盛策略師此前表示，Fed 放緩升息、投資人持倉微薄加上對第 4 季企業獲利強勁的預期，是過去兩周刺激標普 500 指數反彈 8.9% 的原因。

摩根大通交易部門表示，若 Fed 官員本周宣布利率決議時轉向鴿派，可望帶動大盤指數進一步走高。分析師預估，若 Fed 意外只升息 2 碼，標普 500 可能在一天之內飆漲至少 10%。