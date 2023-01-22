〈兔年產業景氣前瞻〉家電廠看旺節能補助換機潮 本季營運走揚

2023 年住宅家電汰舊換新節能補助政策正式上路，購買節能家電新機，加上申請貨物退稅，最高可省下 5000 元。家電廠看好，農曆春節有望掀起購機潮，同時推升上半年營運走揚，聲寶 (1604-TW) 預期空調與冰箱會成長 1 成、三洋電 (1614-TW) 樂觀看待本季營運呈現季增表現。

經濟部推動「住宅家電汰舊換新節能補助」，消費者購買能源效率分級第 1 級的冷氣或冰箱，每台補助 3000 元，另外還可向國稅局申請退還減徵貨物稅，最高可退稅 2000 元，合計可獲得 5000 元節能補貼。

聲寶總經理許經朝認為，適用節能補助政策的族群，多以購買中價位家電產品的消費者，預期最先看到冰箱的換機潮，其次則為空調，整體銷售動能有望一路延續至第二季。

許經朝補充，過去第二季為空調銷售旺季，不過近年安裝人員不足，建議消費者可以趁著政府政策，先提早換空調，避開安裝密集時間點。

聲寶預期，搭上政府節能補助政策，有望帶動空調、冰箱銷量成長 5-10%，此外，看準換機潮族群，針對中階家電機款推出更多容易，讓消費者更容易入手，全年營運至少成長 1 成。

三洋電表示，政府祭出的新政策雖然是舊換新機種，不是新裝機種的補助，但整體仍可以刺激消費，加上成本逐步下滑，期望第一季營運能優於去年第四季。

三洋電銷售比重方面，以冷氣機最多，占 37.7%、其次為洗衣機占 20.86%、冰箱占 14.95%、冷凍櫃占 13.6%、顯示器占 4.56%、其他占 8.3%。