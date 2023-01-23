〈名人帶你出遊去〉日本最奢華的移動城堡！雄獅王文傑推薦來趟鐵道旅遊

隨著各國邊境解封，旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 除了在國內積極發展美學觀光列車，為外籍旅客入境旅遊提前布局，也開始加強推廣日本鐵道旅遊，雄獅董事長王文傑說，早在台灣開放出國觀光初期，即到瑞士感受過頂級鐵道旅遊的魅力，接下來雄獅也將努力包裝日本相關行程，讓更多國人參與越來越受到歡迎的鐵道旅遊。

王文傑透露，早在台灣開放出國觀光初期，即搭乘過瑞士「冰河列車」、歐洲豪華列車「東方快車」，被譽為「最奢華的移動城堡」的日本著名七星號，更是必搭名單之一。

過往雄獅專注在跨境市場，疫情發生後重新聚焦國內的旅遊資源，發現台灣與歐洲、日本相同，均擁有經營鐵道旅遊的龐大潛力，因此，雄獅與台鐵合作，陸續取得美學觀光列車鳴日號、藍皮解憂號觀光列車經營權，希望讓國人藉此以不同的角度，看到台灣之美，未來在入境旅客逐步增加後，也成為來台行程新選擇。

由於疫情過後高端旅遊市場需求強勁，雄獅規劃，以精緻旅遊品牌「Signature 雄獅璽品」整合鐵道旅遊的稀缺資源，在王文傑的領軍下，目前已規劃九州充滿中古歐風感的夢幻「ARU 甜點列車」、新潟的「清酒列車 Shu*Kura 號」等遊程。

王文傑表示，雄獅璽品今年將推出日本最頂級寢台式列車「七星號」包列行程，要帶領國人感受日本鐵道之美。

九州七星號列車被譽為「最奢華的移動城堡」，命名由來是九州 7 個縣，代表九州大地上有 7 顆閃耀的星星，並涵蓋 7 種不同的觀光題材，包括自然、美食、溫泉、歷史文化、能量景點、人情和列車，整列車僅設有 10 間套房、最多搭載 20 名旅客，即使要價不斐仍供不應求，想搭乘還得參加抽選制預約，疫情前中籤率只有約 4%，是不少鐵道迷心目中的夢幻列車。