材料分析需求強 宜特8月營收3.26億元 連四個月創高

檢測分析業者宜特 (3289-TW) 今 (8) 日公佈 8 月營收 3.26 億元，月增 1.45%，年增 19.30%，累計前 8 月營收 24.34 億元，年增 18.32%；宜特指出，受惠先進製程等材料分析訂單加持，營收已連四個月創新高。

宜特表示，近期持續接獲材料分析訂單，經客戶端實績驗證，公司材料分析能力已達 2、3 奈米製程節點，且因採 24 小時全時運作，可滿足客戶端快速交貨需求，在樣品製備方面，公司也搭配多樣化的保護層前製備處理及降低試片損傷層的製備技術，讓半導體客戶取得高品質的 TEM(穿透式電子顯微鏡) 影像。

此外，隨著全球晶圓代工大廠往先進製程推進，以及第三代半導體運用，相關分析需求也大增，宜特看好，GAA 是半導體微縮製程的一部分，其架構大幅縮小，必須使用 TEM 材料分析閘極架構。

第三代半導體因整合不同元素，如碳化矽 (SiC)、氮化鎵 (GaN) 等，在不同元素疊合時晶格會遇到匹配問題，影響晶片的功函數與能帶，因此除了材料分析外，還必須利用表面分析技術掌握狀況。

宜特為因應客戶需求，也大舉增加材料分析資本支出，今年的第一波新機台已經上線，近期將有另一批到位，包括多台 TEM 與 Dual beam FIB(雙束聚焦離子束)，之前添購表面分析的機台也陸續進駐，屆時可為客戶提供充足產能，扮演半導體產業客戶的堅實後盾。