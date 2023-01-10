Gogoro去年達成十大里程碑 Q1馬尼拉啟動先期試點

電動機車大廠 Gogoro 今 (10) 日發布 2022 年 10 大里程碑，除了持續擴大移動生態系，也加速國際拓展、插旗多個國家，展望 2023 年，隨著整合 Gogoro 智慧電動機車、Gogoro Network 電池交換網路和 GoShare 移動共享服務等商業營運與管理，將把永續移動解決方案帶到全球更多城市，預計第一季在馬尼拉啟動先期試點計畫。

Gogoro 回顧今年度十大精彩里程碑，(1) 成為首家台灣新創公司於美國成功上市的獨角獸，也是睽違 17 年，再次登上美國納斯達克 (Nasdaq) 交易所的台灣科技品牌。

(2) 去年 Gogoro 將海外商業版圖擴大至新加坡、以色列和菲律賓，皆聯手當地最具影響力的產業龍頭，導入電池交換系統與智慧電動機車，扮演淨零轉型的關鍵推手。

(3)Gogoro Network 串聯花東海岸線，並進入澎湖和金門，使全台鄉鎮市行政區覆蓋率達 85%。

(4)GoStation 站點總數超越加油站，布建 2504 個電池交換站，約 3 分之 1 的 GoStation 布建於連鎖便利商店和量販超市旁，真正深入大眾日常生活圈，投放超過 100 萬顆智慧電池。

(5) 去年電動機車市場銷售逆勢成長，奪下近 12% 市占，PBGN 蟬聯年度電動機車銷售冠亞軍，更包攬白牌和綠牌車款銷量前三名。

(6)Gogoro 率先開發 LTE 智慧遠端連網服務，提供 24 小時主動訊息通知、遠距指令與控制、和即時連線的車況檢查，並推出購車後再選配、透過線上商店自行購買並升級啟用等新型態購買通路和商業模式，創下業界先例。

(7) 推出全台首輛由女性團隊主導設計的電動機車 GogoroDelight。

(8) 首創 Gogoro Rewards 點數獎勵計畫，可直接用於折抵 Gogoro 生態系中所有消費，大幅降低電動機車進入門檻和總擁有成本，服務上線至今已吸引逾 20 萬用戶加入，發出近 3000 萬點數回饋。

(9) 祭出全台最大規模的虛實整合遊戲 Gogoro 換電戰 M，透過交換電池爭奪千萬點數獎金。

(10)Go Share 用戶數衝 180 萬，超過 7000 輛共享機車創造 2600 萬騎乘次數，騎乘總里程數超過 3500 萬公里，除了聯手台積電將隨借隨還服務帶入台中市，並與潤泰創新合作將電動機車帶入住宅與商辦，成為智慧建築新公設。