宜特前三季稅前盈餘3.17億元 超越歷年全年獲利

驗證分析廠宜特 (3289-TW) 今 (17) 日公佈自結，第三季稅前盈餘 1.66 億元，季增 55.9%、年增 161.6%，每股稅前盈餘 2.28 元，前三季稅前盈餘 3.71 億元，年增 126%，每股稅前盈餘 5 元；受惠車用晶片、先進製程與封裝、第三代半導體分析需求強，宜特前三季稅前盈餘已超越歷史全年獲利表現。

宜特第三季營收 9.75 億元，季增 7%、年增 19.5%，毛利率 31.1%，季增 4.9 個百分點、年增 8.3 個百分點，營益率 13.4%，季增 5.27 個百分點、年增 8.97 個百分點，稅前盈餘 1.66 億元，季增 55.9%、年增 161.6%，每股稅前盈餘 2.28 元。

宜特前三季營收 27.61 億元，年增 18.17% 創下歷史新高，稅前盈餘 3.71 億元，年增 126%，超越過去全年稅前盈餘水準，每股稅前盈餘 5 元，營運繳出亮眼成績。

宜特表示，儘管通膨壓力劇增，使全球經濟景氣低迷不振，半導體業第四季也全面進入艱困時刻，大廠削減資本支出、產能大減，不過，公司營運受景氣影響較少，訂單持續不斷，營運將逆勢成長、後市表現保持強勁。

宜特認為，雖然近期美國晶片禁令升級，許多半導體客戶稼動率接受影響，但客戶仍持續進行研發保持競爭力，因此，有研發就有驗證分析需求，預計公司受地緣政治、客戶產量減少影響不大。