聯強去年全年營收4247億元 連兩年創高

聯強 (2347-TW) 今 (10) 日公告去年 12 月營收 397.69 億元，月增 11.26%、年減 20.42%；第四季營收 1117 億元，連六季站穩千億元之上，季增 2.6%、年減 9.8%，寫歷史次高；去年全年營收 4247 億元，年增 4%，連兩年創新猷。

聯強表示，去年第二季開始受疫情升溫、大陸封控、通膨、升息等變數影響，市場氛圍轉趨保守，尤其終端消費信心更是疲軟，不過公司近年積極發展的營運服務平台逐步顯現，帶動商用加值業務以及半導體事業表現亮眼，營收迭創新高。

其中，商用加值業務，去年第四季業績季增 24%、年增 20%，一舉超越資訊消費與半導體事業，成為營收貢獻最大的業務，佔比達到 35%。

從全年營運來看，資料中心產品大幅成長 50%，而網路 / 資安以及軟體 / 雲端服務也都有雙位數成長；半導體事業去年營收 1383 億元，年增 16%，連續 9 季達到雙位數年增幅；資訊消費與通訊業務去年上半年雖然仍有成長，但因下半年終端買氣急遽縮手，全年分別年減 13% 與 5%。

各區域表現方面，除了中國大陸因為受到封控的影響，營收呈現下滑外，其餘地區去年全年營收均保持正成長。其中印尼與香港達到雙位數的年增幅，分別成長 16% 與 11%；而台灣、紐澳與印尼更是連續兩年改寫歷史新高紀錄。