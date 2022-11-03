業外挹注 聯強Q3賺逾半股本 前3季每股賺7.96元

聯強 (2347-TW) 今 (3) 日公布財報，受惠海外合資事業營運表現不俗，加上業外挹注，第三季純益達 83.6 億元，創新高，季增 251.7%、年增 0.17%，每股賺 5.01 元；前三季純益 132.8 億元，年減 6.58%，每股純益 7.96 元。

聯強第三季營收 1088 億元，季增 5.26%、年增 7.11%；毛利率 3.98%，季減 0.01 個百分點、年減 0.34 個百分點；營益率 1.84%，季減 0.08 個百分點、年減 0.44 個百分點。

聯強說明，第三季因海外合資事業表現亮眼，以及因轉投資會計處理改變，依 IFRS 國際會計準則規定認列一次性評價利益，推升第三季獲利創高。

聯強前三季營收 3130 億元，年增 9.87%；毛利率 4.07%，年減 0.33 個百分點；營益率 2.01%，年減 0.28 個百分點；稅後純益 132.8 億元，年減 6.58%，每股純益 7.96 元。

聯強表示，持續受到通膨、升息、政經情勢變動等影響，除了消費信心不足，企業對 IT 的支出也更加謹慎，對營運及成本管控帶來壓力，不過今年積極發展的營運服務平台，充分調節供應鏈上下游，帶動前三季營收逐季走高。

展望第四季，聯強指出，雖然整體經濟仍受到各種變數干擾，但因政府、企業已充分掌握大環境變化，同時快速地採取行動來因應市場狀況，預計市場調整有機會較預期的更快落幕，對未來營運審慎樂觀看待。