和碩去年12月營收守穩千億元 全年1.3兆元年增4%

電子大廠和碩 (4938-TW) 今 (10) 日公布去年 12 月營收，連續 7 個月守穩千億元，達 1127.69 億元，月減 0.62%、年減 27.61%，第四季營收達 3580.3 億元，季增 1.5%、年減 20.8%，去年全年營收則達 1 兆 3183.79 億元，年增 4.33%，為連續九年坐穩兆元企業。

出貨方面，和碩統計去年 12 月筆電出貨達約 50-55 萬台，月增 1 成上下、年減則達逾 5 成，桌機主板出貨 85-95 萬台片，月減 2 成以上、年減逾 6 成，第四季筆電出貨約 160 萬台、桌機主板則出貨 90 萬台片，去年全年筆電出貨約 800 萬台、年減 22%，桌機主板則出貨 560 萬台片，同樣年減逾 2 成。

和碩指出，去年第四季整體供應鏈拉貨略低於預期，導致筆電出貨較預期下滑，不過桌機主板出貨表現則優於原預期，展望今年，由於首季為產業傳統淡季，認為還要密切觀察整體經濟狀況。

和碩先前表示，預期今年資訊產品動能仍將受地緣政治、通膨景氣影響，將持續與客戶做機種、產品組合的調整，目前也看到一些新產品研發動能啟動，因此對資訊產品展望沒有那麼悲觀，至於非資訊產品上，通訊產品除手機新品，也看好 EV(車用電子) 成長性。

和碩本周日 (15 日) 也將睽違 3 年，再度舉辦團圓日尾牙活動。