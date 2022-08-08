聯強下修今年營收年增幅 業外挹注獲利有望賺一股本

聯強 (2347-TW) 今 (8) 日舉行線上法說，副總裁杜書全表示，今年全年營收還是會比去年成長，不過成長幅度從原預期的高個位數，降至年增 3-5%，主要是受到通膨影響，第四季面臨較大挑戰，獲利則受惠處份海外轉投資事業收益，今年每股純益有機會達 10 元。

展望後市，杜書全認為，下半年營收還是會逐季成長，其中，資訊商用持續搭上數位轉型浪潮，第三季因缺料狀況緩解，大型專案恢復動能，營運相對樂觀；資訊消費第三季有機會持平，第四季則因去年同期基期高，加上通膨影響，影響消費者支出，營運會下滑。

IC 元件方面，第三季雖然缺料緩解，不過供應鏈持續進行庫存調整，營運持平看待，但第四季會優於去年同期。

談到庫存狀況，杜書全提到，由於市場需求減緩，庫存急速增加，加上商用標案所需，第二季庫存週轉天數增加到近 50 天，預計第 3 季底、第 4 季初回到過去正常水準。

聯強因轉投資的會計處理改變，依 IFRS 國際會計準則規定，本季將會認列一次性評價利益約 67 億元，約每股純益 4 元。杜書全強調，聯強對於轉投資新聚思 (TD Synnex)、Concentrix 的持股，都會在適當股價進行處分，目前沒有具體計劃，也不會影響損益。

聯強第二季稅後純益 23.78 億元，季減 13.44%、年減 2.75%，每股純益 1.43 元；上半年純益也降至 49.23 億元，每股純益 2.95 元。