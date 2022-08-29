聯強拿下全球電動滑板車龍頭台灣獨家代理權 本月將推兩款新品

聯強 (2347-TW) 將獨家代理引進全球電動滑板車龍頭 Segway-Ninebot，預計月底前推出兩款電動滑板車，由於該產品機體輕巧、續航力最高近 40 小時，同時具備節能減碳及高移動性，加上法規開放，期望帶動新一波買氣熱潮。

Segway 是電動滑板車的創始鼻祖，於 1999 年創立，2005 年併入 Ninebot 公司，當初發明產品時就以新時代個人交通載具，在歐美掀起一股使用熱潮，至今全球市占率超過 50%。

聯強表示，過去台灣消費者雖然有潛在需求，但受限於道路法規的限制，僅能在公園使用而未能普及；近年來在 ESG 節能減碳風潮下，道路交通條列亦於今年 4 月修法，正式將電動滑板車納入交通工具之一。

配合政府電動車進口政策，Segway-Ninebot 近年在越南設立新廠，並由聯強獨家引進兩款 D 系列最新車款，D 系列車身輕巧、穩定性佳，且電池續航力較長，其中，D18W 可行駛 18 公里，D38U 則長達 38 公里，兩者皆擁有高品質電池、電機和控制模組、碳鋼車身、回應式制動系統和內置前 LED 燈。

聯強指出，電動滑板車相較於脚踏車或電動自行車，最大的優勢是體積及重量輕巧可攜，加上可快速折疊、價格親民，都有機會取代停車點到目的地的短程徒步，不需要再受限於遍尋 U-Bike 停車點，或找不到還車點等困擾。