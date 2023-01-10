台積電去年12月營收跌破2000億元 全年2.26兆元再創新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (10) 日公告去年 12 月營收 1925.6 億元，月減 13.5%，中止連 4 月站穩 2000 億元，第四季營收 6255.32 億元，季增約 2%，全年營收 2.26 兆元，成長 42.6%，創新高。

台積電去年 12 月營收跌破 2000 億元大關，但年增 23.9%；第四季營收 6255.32 億元，年增 42.75%；去年營收 2 兆 2638.91 億元。

台積電財測估，第四季營收將達 199-207 億美元，以 1 美元兌換新台幣 31.5 元計算，新台幣營收估達 6268.5-6520.5 億元，相當於季增 2.2-6.3%，毛利率高標上看 61.5%，營收、毛利率均可望再創高。

由於客戶需求轉弱，導致台積電第四季 7、6 奈米產能利用率下滑，但受惠智慧型手機與高效運算應用對 5 奈米需求持續增加，平衡客戶持續進行庫存調整所帶來的影響，第四季業績估持平表現。

外資認為，今年上半年晶圓代工產業將面臨景氣循環谷底，台積電也難以倖免，受到手機與 PC 需求持續疲弱影響，台積電第一季 7 奈米與 5 奈米產能利用率恐進一步惡化，分別下滑至 44-46%、50-60%，外資普遍預估第一季營收將季減約 14-16%。

外資並預估，受 7 奈米與 5 奈米需求前景轉疲影響，台積電今年資本支出將降至約 300-320 億美元，並預估美國新廠二期 2024 年才可望啟動裝機。

台積電法說會將於周四 (12 日) 登場，市場將聚焦全年展望、資本支出、先進製程進展與全球布局等四大議題，台積電屆時所釋出的景氣展望，將成半導體業風向球。

