台積電&大立光法說、鴻海等大廠尾牙、國安基金例會 本周大事預告

台積電、台塑四寶等廠商將於本周公布去年 12 月營收，同時台積電、大立光也將召開法說會，另外，廠商也在近期陸續舉辦尾牙，其中廣達、仁寶、金仁寶、鴻海等大廠將舉辦尾牙活動，而國安基金也將召開例會，以下是本周大事預告：

台積電、大立光法說接力登場

台積電即將在本周公布營收並召開法說會，受到 PC、手機等市況影響，外資認為第四季營收成長幅度將放緩，部分預期將衰退，展望今年，外資預期上半年將持續面臨逆風，甚至將下修資本支出，下半年可望回溫，但全年仍將較去年衰退個位數。

大立光也將召開法說，日系外資認為，大立光第四季繳出穩健成績，展望今年，受惠蘋果 iPhone 今年將擴大潛望鏡鏡頭採用，重啟鏡頭升級的趨勢，可望帶動大立光今明兩年獲利表現。

鴻海、廣達、仁寶等大廠舉辦尾牙

除了營收、法說外，1 月也是各大廠舉辦尾牙的旺季，本周將有幾大集團將舉辦尾牙，其中廣達集團將於 10 日舉辦，仁寶集團、金仁寶、鴻海集團、和碩等大廠尾牙也將接力登場，除了抽獎加碼外，也有機會聽到董座們對今年展望看法。

國安基金開例會 繼續護盤機率高

國安基金委員會敲定，10 日將舉行例會，在全球金融市場持續震盪與景氣趨緩的壓力下，市場預計，國安基金將暫時不會退場，持續在場邊待命，伺機護盤穩定股市。