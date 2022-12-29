輝瑞新冠藥「一藥難求」 中國黃牛報價人民幣上萬元一盒

中國新冠肺炎疫情迅速惡化，輝瑞新冠藥「一藥難求」，黃牛的報價喊到人民幣（下同）上萬元一盒，印度仿製藥每盒也要價 2,500 元。

《每日經濟新聞》報導，張靜（化名）的奶奶感染新冠病毒，已經住院一周，目前出現肺炎症狀。張靜在了解輝瑞新冠口服藥 Paxlovid 後，透過多種管道求購，先是花 2,380 元買了一盒 Paxlovid 印度仿製藥，後來又在某醫藥電商平台花 2,640 元搶到一盒原研藥。

不過，因為錯過最佳服藥期，她目前還沒決定是否要給奶奶服用 Paxlovid。香港大學生物醫學學院教授金冬雁說，輕症和無症狀患者不需要服用新冠口服藥，並且新冠口服藥要跟病毒搶時間，若病患用藥太晚，治療效果就會打折扣。

張靜是一名研究生，12 月初回到山東省某地級市老家。她不知道自己是何時「陽」的，在抗原轉陰兩天後，12 月 20 日，她的奶奶出現發燒症狀，體溫達到 39 度。她的奶奶有基礎疾病，家人趕緊將其送到當地醫院。住院後，奶奶的情況仍不樂觀，有時會意識模糊，每天一到下午就開始低燒。「對家人來說，這是一次大考驗，是一場硬仗。」張靜說。

在 Paxlovid「一藥難求」的情況下，地下交易市場 Paxlovid 價格飆漲，有黃牛報價上萬元一盒。一名上海市民說，她前段時間從黃牛手中買到一盒 Paxlovid 原研藥，價格為 9,500 元。甚至有黃牛聲稱，原研藥數量非常緊缺，因此開出的價格為 1.5 萬元一盒。

在買不到原研藥的情況下，很多人轉而求購 Paxlovid 印度仿製藥。一名藥品代購表示，手上有「綠盒」（Primovir）和「藍盒」（Paxista）兩種 Paxlovid 仿製藥，「綠盒」為 2,500 元，「藍盒」為 2,700 元，但都沒現貨，要付款三至七天後才能發貨。該代購說：「現貨一到國內立即就發光了。」

另一名代購同樣表示沒現貨，只接受預訂，並且只能預訂「綠盒」，價格為 1,900 元。在其微信朋友圈裡，他幾乎每天都會發一條「藍盒」漲價的消息。他說：「藍盒大廠生產，綠盒小廠生產，效果沒有區別」。