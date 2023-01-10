〈焦點股〉華星光營收報捷登漲停 光通訊股同慶賀

華星光 (4979-TW) 成功打入光收發模組市場，去年進入收割期，年營收突破 13 億元，年增逾 5 成，創 4 年新高，今 (10) 日股價應聲亮燈漲停，其他光通訊族群也強勢表態，聯亞 (3081-TW)、統新 (6426-TW)、波若威 (3163-TW) 等多檔均受多頭青睞。

華星光今天開盤隨即攻上漲停板，達 44.85 元，站上月線，截至午盤，仍有超過 1.4 萬張委買高掛；聯亞午盤也湧入資金追捧，漲幅放大至 4%，最高來到 116 元；波若威股價勁揚逾 7%，最高衝上 55.5 元，一度站上半年線。

其他光通訊股同步走揚，包括聯鈞 (3450-TW)、大山 (1615-TW)、建漢 (3062-TW)、前鼎 (4908-TW)、光聖 (6442-TW) 等，今天股價均在盤上表現。

華星光近年營運策略轉向 5G、資料中心，去年 100G、400G 光收發模組都已經出貨，預期 400G 產品在資料中心將進入成熟期，展望後市，儘管受到消費性電子低迷影響，但通訊需求未來只會往上，對後市保守但不悲觀。

聯亞去年 12 月營收 2 億元，月減 15.5%、年減 72.4%；第四季營收 6.68 億元，季增 1.13%、年增 92.8%，優於公司預期；2022 年營收 23.8 億元，年增 27%，創歷史新高。聯亞認為，今年消費、資料中心兩大產品線展望仍佳，其中，消費性產品的 LD/PD 需求中，美系客戶今年新機可望全數導入 InP EEL，業績將優於去年。