〈金融風險指數〉美升息放緩 12月台股恐慌指數連三降

聯準會升息步調放緩，金融市場價格波動風險也跟著降溫。根據金融研訓院今 (10) 日發布的台灣金融風險指數，12 月指數連二降來到 90.2，較 11 月下滑 4.4，四大主構面風險同步下滑，其中台股恐慌指數也連續三個月下降。

報告指出，包括「資產評價壓力」、「非金融部門的穩定度」、「金融部門的穩定度」、「傳染與蔓延」四大構面分別為 95.3、64.2、77.9、123.4，均較 11 月下滑，且是連續兩個月下降。

首先是資產評價壓力，台股 12 月本益比較 11 月下降至 10 倍附近水準，在價格波動度方也明顯趨緩，台股恐慌指數連續第三個月下滑且幅度較大，股市價格波動風險大幅下降，本項也是 12 月風險降幅最大的次構面。

在不動產部分，住宅市場成交價格變化不大，其中三房以上住宅租金行情略顯升溫，價格租金比呈現下滑。但企業債務風險則有升溫跡象，12 月我國 BBB 等級公司債券殖利率創 2018 年 7 月以來新高，使 BBB 等級公司債與 10 年期公債殖利率差創近兩年新高，企業債務資金成本上揚。

第二、在非金融部門的穩定度部分，報告指出，國人海外高收益債券基金投資比重持續下探，隨著利率的攀升，預計高收債投資比重仍將維持下降走勢。

至於企業部門方面，報告指出，企業逐漸回復疫情前運作，營運週轉金需求持續增加，銀行對企業放款餘額自 7 月起再次重回雙位數成長，顯示企業資金需求仍強勁，惟 12 月表現較 11 月略為減緩。

第三、金融部門的穩定度，隨著企業放款持續成長，存放比亦呈現緩升的現象，並維持在 7 成左右；資產品質方面，國銀整體呆帳覆蓋率維持在 800% 以上，逾放比持續低於 0.2%，整體資產品質穩健；另外，資本結構方面，國銀平均資本適足率位於 14% 左右的水準，銀行資本結構健全。

第四、傳染與蔓延部分，海外市場風險趨緩，12 月美、中、日、歐恐慌指數 (VIX) 與信用違約交換指數 (CDS) 皆較 11 月明顯下滑，海外市場風險降至近 10 個月新低。

另外，12 月國內金融市場傳染風險指數不但連續六個月下滑，也創下 2021 年 11 月以來新低，顯示金融機構之間風險傳染蔓延的可能性下降。