〈台股盤中〉小漲來回測試14800點支撐 量縮由個股表現

由於聯準會官員堅守鷹派立場，壓抑美股激情情緒，美股昨日漲跌互見，台股加權指數今 (10) 日開平高盤後，走在紅盤上狹幅震盪，最高達 14805 點，盤中上漲近 40 點，在 14800 點附近來回測試，預估成交值收斂至不到 1800 億元，而昨日驅動大盤的電子族群稍見休息整理，轉為業績題材個股各自表現。

先從細族群來看，安控相關業者中，天鉞電漲停，哲固漲近半根停板，昇銳和晶睿漲 3% 上下。

高爾夫相關業者中，復盛應用、明揚均漲逾 3%。

今日主要以個股表現為主，營收創高股中，滿心一度漲停，瀧澤科漲逾 7%，台灣精銳、進能服、奈米醫材均漲超過半根停板。

另外也有不少個股接棒強勢表態，華星光、有益均漲停，中砂漲超過 8%，菱光、台聚、美而快漲半根停板上下。

而鈺太、金麗科、M31、寶雅、德微、元創晶密、旺矽、精確、穎崴、昇陽半導體、晶宏等均有 3% 以上漲幅。

盤中表現相對弱勢的個股則有日前的強勢股喬山、時碩工業，跌幅均超過半根停板，建準、亞元和泰藝等跌 4% 左右，基泰、兆勁、眾達 - KY、振曜等跌 3% 上下，健亞、永日、家登、博智、矽力 *-KY、德宏等跌 2% 之上。

匯市方面，新台幣開盤半小時最高來到 30.45 元，升值 7 分，顯示外資維持回流動能，有利台股資金面。

統一投顧表示，台股昨日不但向上突破月線，更回補 12 月 15 日的 14649 點跳空缺口，使台股短中期均線全數翻揚上升，半年線也加入上升行列，僅年線呈現下行，有利農曆年前的元月和紅包行情發酵。

統一投顧進一步指出，歷史經驗農曆年封關前一周上漲機率超過 80%，但基本面應提防 1 月中下旬後的財報季獲利再次下修，以及經濟面系統性風險，仍維持低持股過年建議。