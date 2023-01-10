科懋擺脫藥品代理權陰霾 今年布局四大領域

科懋生技 (6496-TW) 去年受到原廠收回藥品代理權影響，全年營收降至 6.72 億元，年減 49.81%，今年將積極擴展海外市場，同時拓展降血脂藥，及大眾醫療、消費保健領域產品，力拚營運重回成長。

科懋長期關注特殊疾病用藥，提供銷售及專業客戶服務，包括代理進口罕見疾病孤兒藥，同時授權在台製造藥品、孤兒藥、特殊疾病專用藥與解毒劑。其中新藥研發方面，與國內外學術機構共同研發具有國際性競爭力的新藥，滿足醫療領域廣大的特殊治療需求。

此外，藉由台灣的醫療經驗、製藥優勢與特殊疾病檢驗技術等，拓展海外藥品市場，目前外銷市場營收佔比已達 7 %，也成為營運主要動能。

科懋表示，儘管去年布局健康管理和特殊醫療事業，受到原廠收回藥品代理權影響，營運受到衝擊，不過已經啟用 PIC/s GMP 藥廠提升自製藥品能力，並順利取得降三酸甘油酯 (TG) 血症脂妙清 omacor 的台灣藥品許可證，也是台灣首款醫藥級 Omega-3 新成份新藥取得藥證獲准上市，瞄準國內近 270 萬的高血脂症市場。

此外，科懋近年布局大眾醫療保健領域，引進保健食品科懋益生菌、口立淨口腔護理用品及芮培菈肌膚保養品等，並在醫藥級 Omega-3 新藥上市接續推出自有品牌保健食品「歐 3 加福」精粹濃縮魚油等。

展望未來，科懋強調，大眾醫療保健產品市場近 4 年年複合成長率超過 30%，加上消費性產品持續快速成長，顯示公司策略佈局奏效，以及海內外引擎持續運轉，為營運增添成長動能。