11月金融風險指數終止連二升降至94.9 今年來次低

美國通膨壓力緩解，11 月的 TAIFRI 指數 (台灣金融風險指數) 下滑 5.2 降至 94.9，不僅終止連二升，指數亦是今年以來次低，其中四大主構面指數全面下滑，11 個次構面中，台股本益比隨大盤反彈重回 10 倍水準，但收益率卻是近半年來新低。

台灣金融研訓院今 (12) 日公布 11 月 TAIFRI 指數，市場預期美國聯準會 12 月升息幅度可望放緩，加上國內外經濟情勢與金融市場情緒相對平穩，TAIFRI 四大主構面「資產評價壓力」、「非金融部門的穩定度」、「金融部門的穩定度」、「傳染與蔓延」均較 10 月下降，其中又以傳染與蔓延降幅最大。

進一步看主構面項下的 11 個次構面中，分別有 4 個分項風險上揚，6 個分項指數風險下滑，1 個不變。

報告指出，在第一構面「資產評價壓力」中，次構面的「股票市場」隨著台股反彈，推升 11 月股票市場上升 14.9 攀升至 55.5，本益比亦揮別 2 個月下滑後反轉，重新站回 10 倍的水準，但收益率初估 7.8%，較 10 月下降超過 1 個百分點，創近半年來新低。

報告指出，因 11 月股市波動明顯減緩，因此台股恐慌指數 (即台指選擇權波動率指數) 也連續第 2 個月下滑，台股價格波動風險大幅下降，為 11 月 TAIFRI 中風險降幅最大的次構面。

在「傳染與蔓延」主構面部分，在海外市場風險趨緩下，帶動指數下滑 16.8 降至 131.6，其中「海外市場」次構面下滑 31.1，除了中國大陸市場受到疫情影響恐慌指數 (VIX) 連續 3 個月上升以外，美、日、歐 VIX 皆較 10 月下滑，各國信用風險也較 10 月明顯回落，是降幅第二大的次構面。

另外，在「國內金融市場傳染效應方面」則下降 2.4 來到 104.4，傳染風險分項指數連續第 5 個月下滑，並創下今年以來新低，顯示國內金融市場穩定，金融機構之間風險傳染蔓延的可能性進一步下降。