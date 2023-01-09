台股大漲378點 外資回流狂買361億元 三大法人聯手買超432.27億元

台股今 (9) 日開高走高，電子族群重回多頭懷抱，成交比重占大盤 6 成，晶圓雙雄強勢上攻，金融、汽車、塑膠等傳產股也獲買盤青睞，加權指數終場勁揚 378.87 點，收在全場最高 14752.21 點，站穩月線之上，並創 1 個月新高，成交值擴大至約 2220 億元。三大法人聯手買超 432.27 億元，外資大買 361 億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資大舉回流，今天加碼買超台股 361.81 億元，為連 3 買；投信買超 32.69 億元；自營商同站買方，買超 37.69 億元。三大法人合計買超 432.27 億元。

台積電跳空開高，一舉飛越月線及半年線，終場收在 481 元，台積電強漲 22.5 元，貢獻大盤漲點逾 180 點；聯電也噴漲近 5%，終場收 44.5 元，為近 1 個月來高點；國巨強漲逾半根停板，聯發科、大立光收漲逾 2%，瑞昱、台達電、日月光投控均漲勢凌厲。

電源管理晶片需求仍強勁，矽力 * - KY 今天在買盤追捧下，股價一舉攻上漲停板，達 532 元；晶心科受惠 Google 態度轉彎，宣布支援 RISC-V IP，加上中國 RISC-V 大單挹注，激勵股價直奔漲停 552 元。

金融股同樣表現亮眼，國泰金領軍大漲逾 3%，華南金、元大金、中信金、兆豐金等均上漲超過 2%，上市金融類股指數收漲逾 2%。

傳產方面，汽車股獲資金點火，裕隆可望擺脫防疫保單鉅額賠付損失陰霾，今天股價勁揚 3%，逼近 70 元關卡，同集團的中華、裕日車也上漲 1-2%，和泰車收漲超過 3%。航運股受 SCFI 數據轉跌影響，加上 1 月小旺季未能延續，貨櫃三雄今天股價承壓，長榮重挫 2.5%，陽明、萬海均收跌。