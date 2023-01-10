艾格老將下令 迪士尼員工每週需進辦公室4天

迪士尼執行長艾格 (Bob Iger) 週一 (9 日) 在全公司電子郵件中強調面對面協作的重要性，要求混合型工作模式的員工自 3 月 1 日起必須每週返回公司辦公室 4 天。

艾格強調，過去幾個月一直在與全公司團隊會面，創造力是迪士尼業務的核心和靈魂。像迪士尼這樣的創意企業中，親身與同事建立聯繫、觀察和創造力的能力無可取代，也唯有面對面合作才有向領導者和導師學習專業的機會。

在新冠疫情大流行期間，許多企業改採在家工作或混合工作模式，盡量減少群聚以降低病毒傳播機會。隨著疫苗接種率的上升以及病例和住院率的下降，迪士尼等企業也希望員工返回辦公室，恢復到疫情大流行前的「正常」工作環境。

與其他大公司相比，艾格每週 4 天進辦公室的規定相對嚴格，因為其他企業的混合型勞工每週進辦公室的時間僅 2-3 天。

蘋果 (AAPL-US) 去年 9 月起要求員工每週返回辦公室 3 天；推特由以睡自家工廠聞名的馬斯克 (Elon Musk) 接管後，幾乎全體員工去年 11 月起每週 5 天都得進辦公室。

此新政策推出前不到 2 個月，艾格甫重新掌舵迪士尼，承諾在兩年的任期內鼓勵公司新成長並培養接班人。

串流媒體 Disney + 開支不斷膨脹之際，艾格回歸接手削減公司成本，此間也正值傳統媒體公司應對瞬息萬變的格局，廣告收入枯竭且越來越多消費者取消有線電視，投向串流媒體懷抱。

艾格計劃重組迪士尼的媒體和娛樂發行部門，該部門負責監督公司的內容和發行。他延續 Chapek 實施的招聘凍結，同時改變公司的組織結構，讓挑選創意項目者仍擁有預算權力。

迪士尼過去一年股價約跌 40%，市值約莫 1740 億美元。週一小漲 0.91%，收每股 94.77 美元。