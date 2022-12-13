分析師：特斯拉今年股價砍半 明年恐被迫實行庫藏股護盤

美電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 市值今年迄今縮水一半以上，執行長馬斯克也因此痛失全球首富寶座。根據投資公司 Wedbush 分析師 Dan Ives 的一份報告，特斯拉恐怕將面臨激進投資人施壓，被迫在 2023 年實行庫藏股護盤。

特斯拉週一 (12 日) 收跌 6.3% 至每股 167.82 美元，創 2020 年 11 月以來收盤新低，市值降至 5258.59 億美元。根據 Ives 的說法，激進投資者可能會向特斯拉施壓，要求在 2023 年啟動股票回購計畫，以展現捍衛股價決心。

Ives 也說，激進投資人可能開始向特斯拉施壓的另一項原因，是馬斯克並不完全專注於經營特斯拉，他還身兼推特、SpaceX、Neuralink 和 Boring Company 的多種重要職務。

馬斯克在特斯拉第三季財報會議上就曾表示，特斯拉有可能在 2023 年啟動庫藏股計畫，進行 50 億至 100 億美元的回購，不過仍有待董事會批准。

Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 認為，特斯拉似乎正面臨需求問題。他說，電動車競爭加劇、昂貴且缺乏廣度的產品陣容和全球經濟疲軟是主要原因。

不過，一些抵消項目仍有望幫助提高利潤，尤其是當德州和德國新廠改善製造流程後，有助於降低投入和物流成本，電池生產的抵稅優惠也會帶來幫助。

Sacconaghi 給予特斯拉「賣出」(Sell) 評等，目標價 150 美元。根據 FactSet 調查，華爾街分析師對特斯拉的平均目標價為 289 美元，且超過一半的分析師給予「買入」(Buy) 評等。