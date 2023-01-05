強美元接近尾聲 今年人民幣匯價上看6.7元

去年人民幣兌美元貶值 7.86%，在亞洲主要貨幣中排名居中，機構預估今年人民幣將走強，巴克萊和國泰君安國際均表示，到年底人民幣的目標價是 6.7 元。

《華爾街見聞》的數據顯示，離岸人民幣兌美元匯價周四（5 日）盤中報人民幣 6.8781 元兌 1 美元。

儘管各大機構預測美國聯準會（Fed）今年至少還會升息二至三次，每次 25 個基點，但比起去年 400 個基點全年升息幅度，可以說目前 Fed 的緊縮政策已接近尾聲。

「美元的整體疲軟將至少延續到 2023 年上半年。由於日本央行可能會出人意料地加速收緊政策，美元的下行風險已經加劇。」國泰君安國際首席經濟學家周浩表示。

去年美元指數最高突破 114 大關。去年 11 月 10 日，由於美國消費者物價指數（CPI）比預期弱，美元指數從 110.30 下跌至 11 月底的 106.28。自此，該指數進入下行通道，直到年底。

隨著中國政府宣布從 1 月 8 日起對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」，經濟復甦預期不斷提升，且國際資金重新流入預期，可能支撐人民幣升值。

《第一財經》報導，野村東方國際證券研究部首席策略分析師高挺表示，Fed 快速升息進程已經進入後期，美元大幅升值階段也已經過去，這對新興市場有利，今年資金可能回流新興市場。

高挺說，美國經濟衰退的可能性，會使國際投資人在其他領域尋找投資機會。「我們判斷 2023 年中國經濟復甦，尤其是在第 2 季之後復甦更趨明顯，『北向資金』的流入量，有可能會較 2022 年增加，外資有望成為全年額外的流動性亮點。」高挺表示。

不過，由於海外衰退預期升溫，今年中國出口可能面臨大幅放緩壓力，導致過去兩年大幅經常賬戶順差不復存在，這是否會影響人民幣？對此周浩說：「儘管 2022 年順差巨大，但這似乎也並無助於人民幣升值。2023 年可能經常賬戶會回歸一個趨於正常的水準。」

周浩預估，未來一年，人民幣將走強。周浩說：「我們的基本假設是美元 / 人民幣將觸及 6.8，如果經濟指標強於預期，則進一步升值的可能性不可低估（2023 年全年有望觸及 6.7）。」

「我們相信 6.8 不會成為美元對人民幣的障礙。」他表示，人民幣最重要的驅動因素，實際上來自國內。今年中國經濟可望強勁復甦，全面重新開放在望。與此同時，在經濟成長支持措施方面，政策基調已不再那麼猶豫，並將重心放在國內消費。

巴克萊則表示，重新開放過程必然會給中國的國際收支平衡帶來負面影響，但人民幣兌美元反彈的機率仍高，只是升幅可能比已開發國家小。