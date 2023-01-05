我國12月底外匯存底續創高 全年增逾65億美元

台灣央行今 (5) 日公布我國 12 月底外匯存底為 5549.32 億美元，較上月底續增 27.31 億美元，續創歷史新高，並較去年底增加 65.24 億美元。

央行外匯局長蔡烱民表示，外資 12 月加計盈餘匯出約 30 億美元，與外資 12 月賣超台股約 800 億元的金額差異不會太大。

央行統計，截至 12 月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 4596 億美元，較上月下滑 552 億美元，約當外匯存底 83%，較上月一口氣下滑 10 個百分點。

不過，蔡烱民說明，12 月外匯存底增加除了反映外匯存底投資運用收益，也反映主要貨幣對美元的匯率變動，其中，美元指數續跌 2.29%，反觀主要非美貨幣持續走揚，歐元升值 3.01%、英鎊升 0.56%、澳幣升值 1.14%、加幣升值 0.12%、日圓升值 4.59%、新台幣升值 0.49%，而人民幣也升 2.43%。

蔡烱民強調，12 月金融市場相對平穩，新台幣變動幅度很小，股匯市整體變動小。而就全年來看，我國外匯存底較前一年度增加 65.24 億美元，主要是因孳息。

觀察各國外匯存底，中國最新統計至 11 月底來到 3.1175 兆美元，月增 650 億美元，日本來到 1.1052 兆美元，月增 269 億美元，瑞士 8329 億美元，月增 183 億美元，沙烏地阿拉伯 4474 億美元，月增 73 億美元，香港 4071 億美元，月增 111 億美元；南韓 12 月來到 3990 億美元，月增 67 億美元，而印度至 12 月 28 日來到 4985 億美元，月增 112 億美元。