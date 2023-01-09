面板需求低迷 群創去年Q4、全年營收下探合併以來低點

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (9) 日公布去年 12 月營收，受整體需求仍在低谷影響，營收同樣在低檔徘徊，單月營收達 161.13 億元，月減 0.4%、年減 39.2%，第四季營收達 479.13 億元，季減 0.2%、年減 40%，去年全年營收 2237.16 億元，年減 36.1%，雙雙創下 2010 年合併奇美電子、統寶光電後，近 13 年低點。

出貨方面，群創統計去年 12 月大尺寸出貨量共計 975 萬片，月增 6.3%，中小尺寸合併出貨量則共約 1900 萬片，月減 3.8%；累計去年第四季大尺寸合併出貨量約 2770 萬片，季增 6%，中小尺寸合併出貨量則共計 6066 萬片，季減 11.6%，其中，大尺寸出貨優於預期，中小尺寸出貨則符合預期。

群創去年大尺寸全年合併出貨量共 1 億 2121 萬片，年減 18.3%，中小尺寸方面，全年合併出貨量共計 2 億 8043 萬片、年減 15.4%。

展望未來，群創仍對整體營運仍維持審慎樂觀看法，不過繼電視面板有急單後，近期 IT 面板也有急單出現，加上去年雙 11、黑五促銷購物節備貨拉動下，認為有利整體供應鏈去化庫存，估產業庫存去化將持續至今年首季，對第二季營運審慎樂觀，並期待第三季產業回溫，至於產能利用率則會以保守態度、動態調整。

另一方面，中小尺寸面板廠凌巨 (8105-TW) 今日也公告去年 12 月營收達 8.12 億元，月減 11.5%、年減 13.41%，第四季營收則達 26.48 億元，季增 2.99%、年減 1.6%，為近四季新高，累計去年營收達 104.14 億元，年增 1.41%，為連兩年突破百億元，並創五年新高。