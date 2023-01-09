鉅亨美股雷達：本週關注通膨數據 傳蘋果MR頭戴裝置今春亮相

美股重要看點：

本週市場焦點關注 12 月消費者物價指數 (CPI)，美企業財報季開跑。美國 10 年期公債殖利率來到 3.602%。美股期貨週一 (9 日) 上升，道瓊期貨漲 0.30%，標普 500 期貨漲 0.38%，那斯達克 100 期貨漲 0.34%。

美國勞工部將在週四 (12 日) 將公布 12 月 CPI，假如通膨有持續減緩的跡象，不只會強化市場對聯準會 (Fed) 政策轉向的看法，還可能帶起今年降息時機的討論。

白宮經濟顧問委員會 (Council of Economic Advisers) 前主席、加州大學柏克萊分校經濟學教授 Christina Romer 表示，由於涉及滯後效應，政策制定者正面臨艱難決定，即何時該停止升息或轉向。如果政策制定者想在不造成非必要痛苦情況下降低通膨，他們就需要在問題完全得到解決前就做出調整。

花旗集團 (Citigroup) 執行長 Jane Fraser 預測，Fed 的終點利率將在今年 5 月之前逼近 5.5%，且美國經濟可能在今年下半年步入衰退。而根據利率點陣圖，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 預估終點利率將在 2023 年達到 5.1%。

倫敦政經學院經濟學家 Ricardo Reis 表示，美 Fed 的升息幅度可能將超越目前預期，所有風險都在上行，利率最起碼將升至 5.5%，市場將會受到衝擊。「無論是合理判斷，還是針對 Fed 糾正過去錯誤的疑慮，升息恐怕都會比想像的更嚴重。」

美企第 4 季財報季即將登場，由銀行股打頭陣，FactSet 訪調的分析師預估，標普 500 成分股企業 2022 年第 4 季獲利將比 2021 年同期減少 4.1%，可能寫下 2020 年第 3 季以來首見的獲利萎縮。

而根據 Refinitv IBES 調查的分析師預測共識值，標普成分股第 4 季獲利也是下滑的，估年減 1.6%。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

彭博《Power On》時事通訊記者 Mark Gurman 表示，蘋果計劃在今年春季發表新款混合實境 (MR) 頭戴裝置「Reality Pro」，在蘋果眾多產品陣容中，「Reality Pro」將成為今年的最大亮點，使其他產品相形失色。

這款 MR 裝置可能以「Reality Pro」的名稱問世，隨著開發人員加快軟體開發進度，最快今年秋季就能出貨。