〈走進中國〉日系車保值「神話」破滅！中國二手車商：去年是十多年來最難一年

「2022 年真的是我從業十多年來最難的一年了，市場兩度關停、車價接連『跳水』、兩三個月的客流量幾乎為零，這都是之前從來沒有遇到過的，這一年二手車行業真的不容易。」今年元旦假期，北京花鄉二手車市場裡看車消費者三三兩兩，但二手車商李立強（化名）並不焦慮，因為與一個月前相比，看車客戶人數已出現回升跡象。

《每日經濟新聞》報導，中國汽車流通協會的數據顯示，去年前 11 個月，中國二手車累計交易量為 1,461.15 萬輛，較一年前下降 8.49%，累計交易金額為人民幣（下同）9,755.73 億元，下滑 3.93%。二手車月均成交價也從去年 1 月的 7.12 萬元，一路跌至 11 月的 6.02 萬元，跌幅超過 15%。

中國汽車流通協會的數據並顯示，二手車商平均庫存周期自去年 10 月以來，始終維持在 50 天高峰運行。當下二手車商都把清理庫存列為首要目標。

價格跌 庫存增

去年二手車行情令不少二手車商始料未及，也讓庫存積壓和資金占用問題愈發凸顯。

「年前店裡的零售庫存已經清了不少，但還有 20 多輛沒賣出去，超過 50 天的將近一半，最早的是去年國慶期間收的車，翻過年來基本上都是賠錢賣，關鍵是能不能賣出去。」北京亞運村二手車交易市場車商老萬無奈地說，現在二手車線上平台標價 20 萬左右的一輛寶馬 MINI clubman 車型，此前底價是 19 萬元，現在客戶出 18 萬元就能成交。

像老萬這樣持有大量庫存的二手車商不在少數，許多期待年末車市回暖放量的二手車商都撲了空。

「2022 年春節後市場的熱度就一直低迷，5 月因疫情原因市場關停了一段時間，那時候成交量大幅萎縮。到 8、9 月份有點回升的意思，量價逐漸趨於平穩。但過了『十一』之後，整個市場的熱度又急轉直下。」二手車商馮旭（化名）講述著這一年來的二手車市場變化。

他說，一般情況下，二手車一個月內售出是常態，但最近很多二手車商的庫存都在兩個月，有的車型庫存甚至長達三個月，迫使車商降價，以求儘快脫手。

廣州保利捷二手車市場董事長孫明霞近日表示，經銷商以前的營銷手法幾乎全部失效，而二手車的價值會隨著時間降低，眼看庫存車賣不動，經銷商只能虧本甩賣，經銷商的負面情緒快速蔓延。

業界普遍認為，去年二手車市場低迷的原因有三：一是受疫情影響，國內消費較為疲弱，異地車輛流轉效率降低；二是去年以來油價大幅走高，燃油車使用成本持續上行，新能源車也普遍漲價，影響消費者購車意願；三是政府在去年 5 月底提出的燃油車購置稅減半等刺激性政策，帶動新車價格下降，導致二手車性價比優勢減弱。

「庫存每增加一個月，二手車價格就要虧損車價的 1% 以上，而新車每降價 1%，年份較近的庫存商品車基本上也要同步虧損 1%。」中國汽車流通協會專家王萌說。

日系車「保值」神話破滅

此前在二手車市場中，以豐田、本田為代表的日系車，因故障率低、維護便宜而備受消費者青睞。與其他車系相比，日系車收車價格和流轉速度更具優勢。「Corolla、Civic、Sylphy 這樣的走量車，保值率比較堅挺，三年內里程數正常、車況也沒有大問題（的車），之前一般都能按開票價的七折以上收，我們賣的也快，只要不是特別偏的顏色，一般一周以內就能輕鬆出手。」在廣州從事二手車生意的鄭宇（化名）說。

然而，時序進入 2022 年，日系車新車端價格開始鬆動，車廠優惠力道一再增強。Sylphy 經典款頂配車型落地價 10 萬元有找，廣汽豐田雷凌 1.2T 入門版本落地總價不到 11 萬元。新車降價的壓力，很快傳導至二手車市場，不少日系車主賣車時發現收車價大幅下跌。

王恆（化名）在 2021 年中旬花 8.8 萬元，購買一款 2019 年上牌的 Corolla。去年 11 月，他想要換車時，得知二手車商收車價只有 6.8 萬元。「開了不到一年半賠兩萬，相當於虧了 20% 還多，本來當時是圖保值才買的這輛車，結果發現一點也不保值。」王恆無奈地說。

鄭宇表示，去年日系車保值的「神話」徹底破滅，此前消費者認為，日系車的優點是省油、小毛病少，但面對不燒油、維護成本更低的新能源車，此優點不再被認可。「當一直加價的 Lexus 也開始讓價促銷的時候，日系二手車保值率下降，就不足為奇了。」鄭宇說。