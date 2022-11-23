逸達前列腺新藥 終結專利侵權訴訟案

逸達 (6576-TW) 旗下前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 42 毫克，被美國藥廠 Tolmar 提出專利侵權訴訟，後續向美國法院遞交答辯狀並提出反訴後，Tolmar 無條件撤回專利侵權訴訟。

逸達開發的前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 42 毫克，去年 5 月 26 日獲美國 FDA 藥證核准，不過 Tolmar 認為，旗下晚期前列腺癌治療藥物 Eligard 擁有美國專利與銷售權，因此去年 8 月在美國紐澤西州法院向逸達提出美國專利緩釋聚合體 (Sustained Release Polymer) 專利侵權訴訟。

逸達向美國法院遞交答辯狀並提出反訴，主張 Camcevi 未侵犯該專利以及專利無效；兩家藥廠提出撤銷此案相關的訴訟請求及反訴，以及不可提起再訴，並被美國法院核准。隨著訴訟案終結，雙方同意各自負擔律師費及相關訴訟費用。

逸達補充，此專利訴訟經常發生於新劑型新藥公司，公司開發的 CAMCEVI 42 毫克是透過專利藥物傳輸技術、SIF 穩定注射劑型開發而成，是全球首個可預先混和、預先充填的產品；Eligard 則需 7 項步驟，包括人工混和藥物和液態賦形劑，產品需於混和後 30 分鐘內施打。

逸達 CAMCEVI 42 毫克用於成年人病患晚期前列腺癌，其新藥通過美國 FDA 審查核准後，後續由授權夥伴 Intas 美國子公司 Accord BioPharma, Inc. 負責美國市場銷售。