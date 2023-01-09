福貞-KY購併效益顯現 去年營收86.8億元創新高

金屬包材廠福貞 - KY(8411-TW) 今 (9) 日公告最新營收，在台購併效益顯現下，2022 年 12 月營收 9.07 億元，改寫歷史次高，全年營收 86.8 億元創新高，年增 11.08%，今年還有新產能加入營運，可望續推升營收表現。

福貞 - KY 2022 年 12 月營收 9.07 億元，改寫歷史次高，月增 22.64%，年增 4.55%，第四季營收 22.9 億元，季減 9.08%，年減 3.11%，全年營收 86.8 億元創新高，年增 11.08%。

福貞 - KY 主管指出，2022 年 12 月營收達歷史單月次高，主要由於中國大陸已逐步放寬疫情管制，啟動與疫情共存模式，使物流與銷售通路維持順暢，雖然總體經濟尚未完全復甦，但民生快速消費品剛性需求已漸回溫，食品飲料產業鏈得延續過往傳統農曆春節前旺季效應。

其中，在粥類飲品（如八寶粥）及蛋白飲品（如牛奶花生、杏仁露）等需求挹注下，帶動公司馬口鐵罐出貨成長。

此外，也因有 2022 世足賽刺激部分啤酒銷量，且中國大陸在冬季的啤酒與涼茶飲用量更甚夏季消費習慣下，推升二片式鋁罐訂單成長。

雖然 2021 年中國零售消費市場基期較高，且去年第二季部分地區疫情嚴格封控管理，影響客戶生產及出貨，福貞 - KY 2022 全年營收仍達 86.8 億元，寫下歷史新高紀錄。

福貞 - KY 指出，主要受惠 2022 年初新竹廠加入集團營運貢獻，且山東廠於 9 月底新增的第二線鋁產線也開始量產，隨著市場版圖擴增、及新產能挹注，加上新罐型與新增客戶或訂單導入，帶動全年營收達成雙位數成長目標，年增幅 11.08%。

展望 2023 年，福貞陝西廠二片式鋁罐新廠新產線預計第三季投產，預期集團在多條產線導入後，未來各營運基地產線可更專一於單一罐型生產，有助提高產能及發揮經濟規模效益，進一步帶動毛利率向上。

而福貞新竹廠自併購後，取得台灣各大品牌纖體罐（Sleek can）獨家供應商資格，目前持續配合客戶開發小容量罐型（200ml 及 250ml），滿足淺嚐需求導向的消費市場族群，且 2023 年新竹廠將正式導入新罐蓋產品量產計畫，可望大幅增加外銷比重，有機會延續 2022 年佳績。