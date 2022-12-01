昨日鮑爾鴿派訊號，歐亞股市全面上漲!蘋果10月手機出貨量居冠!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 40 分)：

道瓊指數：下跌 27 點，跌幅 -0.08% 至 34572。

那斯達克 100 指數：下跌 11 點，跌幅 -0.09% 至 12031.25。

標普 500 指數：上漲 0.75，漲幅 0.02% 至 4082.00。

【今日總經】美國 PCE 平減價格指數、製造業 PMI 指數 (想了解央行政策、通膨指標，點我前往總經延伸推薦閱讀)

二、美股盤前重點

1. 特斯拉在召回 43.5 萬輛中國製造的 Model 3 和 Model Y 汽車：中國市場監管機構今日表示，由於軟體故障，可能導致汽車的間隙燈因軟體故障而無法運作，從而在極端情況下導致碰撞風險，因而召回 43.5 萬輛特斯拉汽車。(延伸閱讀推薦：4 檔 00893、00895、00896、00901 電動車 ETF 比較)

2. 蘋果手機全球市場出貨量居首：據 Strategy Analytics 公布的數據顯示，截至 10 月為止蘋果手機在全球市場的出貨量位居首位，除此之外，蘋果在今年 10 月中國市場份額達 25%，為歷史最高水平。儘管其他主要手機品牌銷量在 10 月有所下降，但蘋果公司的銷量卻還比增長 21%。三星在截至 10 月全球市場銷量位居首位，小米緊隨其後。小米不論在出貨或者銷量皆位居第三。(延伸閱讀推薦： 15 檔基本面佳的 5G 概念股族群 )

3. 中國將開放允許某些陽性病例在家隔離：近期中國因嚴格清零措施引發各地抗議活動，今日有兩位知情人士表示，中國將允許某些特定條件下的陽性患者居家隔離。據消息人士表示，特定條件的病患特別指孕婦、老年人以及患有基礎疾病的病人將有資格在家隔離。

產業投資延伸推薦閱讀：

1. 定期定額懶人包｜定期定額試算、手續費、優缺點全解析！

2. 股票新手入門：股票手續費怎麼算？扣款日、獲利入帳時間？

3. 金融股存股好嗎？現在該繼續存嗎？