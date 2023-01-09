經濟學家警告：Fed傾向過度緊縮 市場將受到衝擊

倫敦政經學院經濟學 Ricardo Reis 表示，美聯準會 (Fed) 的升息幅度可能將超越目前預期，市場必然將會受到衝擊。

Reis 在接受採訪時說道：「所有風險都在上行，利率最起碼將升至 5.5%，市場將會受到衝擊。」Fed 在上月將基準利率區調升至 4.5%，不少官員預期利率最終將落至 5%。

Reis 指出，因 Fed 在 2021 年未能及早認清通膨飆升，如今已經像是驚弓之鳥，他認為 Fed 將因此傾向於過度緊縮。「無論是合理判斷，還是針對 Fed 糾正過去錯誤的疑慮，升息恐怕都會比想像的更嚴重。」

Reis 也表示，美國經濟如今正處於轉捩點，Fed 確實正在面臨一些艱難的抉擇。

前「債券天王」Bill Gross 也曾表示，如果 Fed 繼續升息，金融市場可能會陷入混亂。「經濟一直由數兆美元的財政支出撐著，但最終這些錢用完時，我認為我們會出現溫和衰退，而且如果利率繼續上升，我們不只會這樣，金融市場可能會陷入混亂。」

2008 年曾準確預測金融海嘯的「末日博士」Nouriel Roubini 曾警告，由於 Fed 的激進升息，美經濟今年將會陷入衰退。而即將到來的經濟衰退將是嚴重的，不會是一場短暫而淺的衰退，而是一場深刻而持久的衰退。

他也預測，如果今年美國經濟萎縮，標準普爾 500 指數可能暴跌 25%。他建議投資人不要太偏重股票，多持有現金。