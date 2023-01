東陽 (1319-TW) 今 (9) 日公布去年 12 月營收 17.25 億元,月減 3.7%、較前年同期成長 2%,第四季營收 53.09 億元,季減 3.9%、年增 7.6%,全年營收 212.8 億元,年增 16%,寫三年來新高。

東陽表示,公司持續掌握 AM 旺季,備足產品滿足客戶需求,AM 事業中,12 月營收 11.86 億元,較前年同期成長 21%,第四季營收 35.76 億元,全年營收 148.91 億元,較前年同期成長 17%。

東陽 OEM 事業方面,去年 12 月營收 5.39 億,第四季 17.34 億元,全年營收 63.89 億元,較前年同期成長 13%。

由於物流干擾,東陽第四季 AM 產品出貨旺季不旺,不過,出貨狀況已逐漸順暢,加上北美冬季暴雪推升 AM 需求,第一季可望迎來拉貨動能;另外,北美產險 State farm 持續提升 AM 產品賠付,也可望協助未來整體北美 AM 產業結構轉換。