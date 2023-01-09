〈台股盤前〉電子族群回神 大盤有望站上月線再攻一波

台股在上一交易日指數震盪走高，資金向電子族群靠攏之下，主攻部隊集結在半導體、IC 設計、面板及載板類股，大盤指數收在 14,373.34 點，在震盪整理並已兵臨月線城下同時，市場專家指出，OTC 指數率先站上所有均線後，集中市場並將以題材個股及中小型個股爲多方進攻主軸。

而在美股 6 日收盤四大指數收盤齊揚的走勢之下，也將對今天的台股形成激勵效果。美股收盤指數數據爲道瓊指數大漲 700.53 點，或 2.13%，收 33,630.61 點。那斯達克指數大漲 264.05 點，或 2.56%，收 10,569.29 點。標普 500 指數大漲 86.98 點，或 2.28%，收 3,895.08 點。費城半導體指數大漲 117.58 點，或 4.67%，收 2,636.10 點。而台積電 ADR (TSM-US) 收盤也上漲 3.09%。

目前牽動台股的因素包括中國對防疫的解封、美國半導體產業的走弱，及消費性電子產品及手機、NB 及消費性電子產品庫存去化問題待解，同時，在電子股上檔賣壓沈重的壓力下，在個股陸續公布表現不佳的 12 月營收之際，已經顯示利空不跌的反彈表現。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股大盤在可望在資金由內需題材個股將向中小型電子股同時，將激勵加權股價指數重新站回月綫之上，而美國 CES 展會也對電子股形成跌深後反攻的效果。

本周有 12 日的大立光 (3008-TW) 及台積電 (2330-TW) 法說會，同時，各公司將陸續公布 2023 年展望，其中又以台積電法說會定調 2023 年半導體產業景氣最為市場關注。