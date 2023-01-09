〈六角搶才〉視門市為人才練兵場 今年起第一線平均調薪15%

國內餐飲業鬧缺工荒，六角 (2732-TW) 負責國內人才招募和培育的主管表示，找人不易，但不同於一般餐飲業，六角將門市視為人才培育練兵場，並於今年起第一線人員調薪平均 15%，藉此找尋與六角集團一起成長的人才。

六角除了祭出在國內飲料業中前三名的福利，預計今年既有第一線員工調薪平均 15%，月薪 3.6 萬元起，還有員工旅遊福利，以及每月的績效獎金。

另外，六角國際業務部總監李珮如表示，一旦進入總部的國際業務部門後，一年基本上有 6-8 次的出國機會，發展潛力高。

六角國際部魏成哲分享，在日出茶太體系工作長達 12 年，原先是在澳洲念書同時在日出茶太門市打工，畢業後進入澳洲子公司總部成為管理階層，的確，國內餐飲業薪資水平較低，且排班上相對不彈性，也較無周末休假的機制，反觀國外環境是更加在意員工是否有真正休息，「沒做好的話，老闆還會被告」。

六角日出茶太營運部營運經理溫浩澤也提到，少子化的趨勢下，再加上餐飲業休假不固定，確實現在要尋找第一線員工比較難，「感覺到對餐飲業有排斥」，因此，有過半新進人員是由既有員工介紹，人才可藉此了解，內部升遷機會非常完善，且有外派海外發展機會，而在溝通後，留任率明顯提高，並有表現優異的門市人員最快半年即轉到國際部任職。

不過，溫浩澤強調，人才由集團自行培育，但須具備門市經驗，原因在於，六角將門市視為人才培育中心，一旦升遷至總部，對外縣市人才還提供免住宿費的宿舍。