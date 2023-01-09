瑞儀去年12月營收雙減逾3成 全年仍創9年新高

背光模組大廠瑞儀 (6176-TW) 今 (9) 日公告去年 12 月營收，在新品拉貨動能放緩下，單月營收月減、年減幅均達逾 3 成，達約 36.92 億元，不過，全年累計營收仍達到 587.01 億元、年增 3.1%，創下 2013 年以來、近 9 年新高。

瑞儀去年 12 月營收達 36.92 億元，月減 30.7%、年減 30%，也拖累去年第四季營收下滑至 153.03 億元，季減 15%、年增 1.5%。

出貨方面，瑞儀統計，去年 12 月行動裝置背光模組出貨約 516.8 萬件、月減 25.91%，IT 產品背光模組則出貨 322.6 萬件、月減 16.61%，其他以車載產品為主的背光產模組則出貨 14.6 萬件、月減 31.77，總計背光模組出貨量達 854 萬件，月減 22.77%。

瑞儀去年單月營收受供應鏈影響波動程度大，不過在筆電、平板等產品穩定貢獻，加上業外匯兌利益挹注下，整體營運仍相對穩健，去年前三季更已賺贏 2021 年全年，純益達 55.79 億元，賺逾 1 股本，每股賺 12 元，2022 年全年將有機會挑戰新高。

不過，亞系外資近日出具報告看淡瑞儀今年營運，主因是今年蘋果筆電、平板未有明確的訂單可見性，認為將影響瑞儀營運動能，並同步下修評等至中立，目標價則從 115 元降至 78 元。