〈六角搶才〉從門市基層做起的戰鬥團隊 談集團的「錢」景與「前」景

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 不同於國內其他餐飲業，目前主要市場聚焦在東南亞和歐美，而集團總部的戰鬥團隊多半來自第一線門市人才，多個資深員工表態，公司持續在國際拓展有前景，而給出的薪資條件相對同業優渥，對職涯現況滿意，並對未來發展期待。

六角國際營運部總監黃崇弼指出，在六角已有 12 年工作經驗，原本有意在離開澳洲子公司回台之際，從餐飲業轉換跑道至外商公司，但台灣總部積極延攬下，又繼續留下，原因在於看好國際部前景。

黃崇弼說，台灣對餐飲業的普遍印象沒有那麼好，不過，六角不僅最高曾給出 18 個月的年終獎金，還有員工認股選擇權，整體薪資條件相較同業明顯優渥，且國內要做到如此國際化的餐飲集團並不多，「錢」景和「前」景都可以期待。

他也強調，對目前現況滿意，老闆給予部門的支援和支持都相當夠力。

而進入國際營業部三年的魏成哲則表示，在澳洲留學加上當地的餐飲工作經驗，海外待了 11 年回台，儘管在台是一張白紙，但是老闆很願意給予優渥的薪資攬才，尤其員工認股權是一個蠻大的鼓勵，「不覺得有哪個餐飲集團可像六角一樣有這樣薪資和發揮平台」。

魏成哲同樣提到，的確回台後一度有考慮離開餐飲業，轉作不同的行業，但公司對國際市場的重視度高，發揮空間很大，是留下來的原因。

而跟隨六角發跡的元老級員工，六角國際業務總監李珮如說，在六角具有 15 年的工作資歷，最早是直營體系第一線門市人員，隨著開始開放加盟，六角透過積極的戰鬥團隊在全台找拓點機會，甚至在 2008 年起即配車予績效優異的業務，「老闆很願意放資源支持團隊提升業務能力」。

李珮如不諱言，由於六角總部位於新竹，每每國際業務履歷一開，即有很多竹科業務有興趣加入，原因在於六角的國際化程度高，在疫情前開拓新市場之際，幾乎是每個月每個業務同仁都有出國出差的機會。

目前六角國際業務部仍持續開缺中，預計將再補進一倍業務人才，以因應解封後國際版圖拓展所需。