2022年市場重點事件、精選話題回顧｜2023年應該注意哪些資訊？

1.2022 市場重點事件回顧



資金浪潮席捲而來，台灣於 2022 年初創下 18619 歷史高點後，便一路走跌，即使有反彈也一波較一波低，跌破 14000 點後，市場信心全無，一度出現量縮流動性堪憂的情形，國安基金決議轉向進場護盤，指數迎來一波回升行情，不料在總經不確定性與地緣政治風險下，仍持續破底，最終跌至 12629 點後才未創低，一共跌掉 5990 點。

2. 年度 15 大話題回顧



回首 2022，除了台積電赴美設廠、半導體去台化沸沸揚揚外，市場究竟發生了那些具話題性的大事？本篇帶你一起回顧十五大市場話題！



1. 指數創新高，台股市值達 2.2 兆超越韓股，半導體夯、MiniLED 席捲市場

2022 年 1 月 5 日指數創下 18619 歷史新高，緊接而來的是護國神山台積電創下 688 元新天價，搭配力積電掛牌，市場對晶圓代工關注達到高點，台積電股東人數創高，半導體類股成為當時主要市場話題，伴隨宅經濟話題也令 MiniLED 概念股全面席捲市場，其中 (3714-TW) 富采一度創下掛牌高。



2. 聯準會升息，俄羅斯發動對烏克蘭戰爭，原物料族群成為市場焦點

年假結束後，高漲的通膨使得聯準會升息抑制通膨，在歐洲出現地緣政治的危機，俄羅斯正式對烏克蘭開戰，兩國占全球糧食、能源出口比相對高，且烏克蘭為全球半導體原料氣體供應大國，氪氣佔 4 成、氙氣約三成，氖氣更高達近七成，引發市場「斷氣」擔憂，原物料及化工族群躍升盤面交投重心，包含 (4755-TW) 三福化、(1773-TW) 勝一、(1708-TW) 東鹼。

同一時間全球將解封，也令航空雙雄 (2618-TW) 長榮、(2610-TW) 華航成為盤勢焦點。



3. 能源價格飆升，歐洲陷能源危機，驅動傳產與能源股

然俄烏戰爭由閃電戰轉為持久戰，原物料與能源價格持續攀升，歐洲陷入能源危機，碳中和議題再度成為市場熱點，此時原物料、能源概念股如 (1605-TW) 華新、(1708-TW) 東鹼、(3708-TW) 上緯投控、(9958-TW) 世紀鋼等個股成為盤面交投重心，但同時也意味科技類股不受青睞，指數仍一路走軟。



4. 政府調整防疫政策，金融壽險業陷虧損

5 月初，防疫政策出現調整鬆綁，政策調整引爆防疫保單之亂，金融壽險業面臨史上最大虧損泥淖，富邦金、國泰金等相關產壽險公司股價紛紛走軟，在美國經濟數據有所放緩後，指數於 5 月底迎來一波 732 點強漲，然強彈後伴隨而來的是短線上最大的修正。



5. 市場信心全無，國安基金第 8 度決議護盤台股

7 月 12 日指數自 5 月最高點 16,807 點跌至 13,928 點，短線修正幅度逼近 3000 點，成熟製程砍單、高庫存議題浮上檯面，面對市場信心喪失，國安基金在大盤量縮出現流動性風險疑慮後，決議授權進場護盤，此為史上第 8 度護盤，也是首度萬點之上決議護盤，指數旋即在台積電、聯發科等大型權值股引領下，指數隔日強彈 300 餘點，國安基金防線正式出現。



6. 斐洛西訪台，中國表示不滿引發地緣政治危機

8 月 2 日，美國眾議院長不顧中國反彈旋風訪台，中國對此大表不滿，使得區域衝突傳言喧囂而至，一度影響指數出現小幅度回落，指數回測至低點 14,702 點，台海地緣政治議題也在此時正式躍上檯面，位於浪頭上的台積電日後也因分散風險考量而赴美設廠。



7. 元宇宙又來了？雪紅姊概念股噴量漲停

市場情緒平復後，元宇宙話題再度成為盤面焦點，雪紅姐概念股 (2388-TW) 威盛、(2498-TW) 宏達電此時成市場亮點，接連漲停引領 IC 設計個股走強，讓指數在 8/17 日來到波段高點 15,475 點，隨後美國要求 AMD 與 NVIDIA 高階晶片出口至中國引發市場對半導體疑慮。



8. 長榮減資行情夢碎，航運族群載浮載沉

科技類股續陷泥淖，此前減資幅度達 6 成的長榮於 9/19 掛牌上市，不料卻開高走低，市場所期待航海王陽帆再起夢碎，陽明萬海也續走軟，航運族群載浮載沉。



9. 美國擴大晶片禁令，矽智財個股全面重挫

10 月 7 日，美國商務部工業與安全局宣布一系列晶片新出口管制措施，限制人工智慧、超級電腦等先進晶片製造設備出售給中國，同時增加出口許可要求，中美晶片戰正式開打，晶片業雪上加霜，其中矽智財 (IP) 首當其衝世芯 - KY、創意、力旺、M31、晶心科紛紛重挫，市場對科技類股再度失去信心，但也悄悄醞釀去中化的商機。



10. 金管會擴大限空令，指數全年低點浮現

10 月 21 日金管會在市場氛圍低迷時再度出手擴大限空令，加碼實施「限空令」即為個股跌幅達 3.5% 隔日禁止放空的措施，指數仍續跌，但 3 日後全年低點 12,629 點浮現，全年跌幅達 5990 點格局確立。



11. 鴻海科技日發布 MIH 開放平台，與裕隆合資鴻華先進引爆裕隆股價走強

此時鴻海科技日發表 MIH 開放平台並推出全新電動車方案，以委託設計製造服務 (CDMS) 揮軍電動車市場，並攜手裕隆合資鴻華先進力拼創新板掛牌，在市場對科技股存有疑慮時，引爆資金大舉追價裕隆，股價一度創下 71 元新天價。



12. 行政院端台版晶片法，股神巴菲特成台積電股東，巴菲特缺口形成

半導體去台化晶片去中化沸沸揚揚，行政院端出台版晶片法，針對技術創新且居國際供應鏈關鍵地位公司投資前瞻創新與先進製程設備給予 25%、5% 投資抵減租稅優惠，相關半導體個股一吐怨氣。

隨後美國證交會發布的 13F 持倉報告中，由股神巴菲特執掌的波克夏在第三季共敲進三檔新股票，台積電 ADR 就在其中，名列其第十大持股，激勵指數接連跳空強彈，形成「巴菲特缺口」



13. 美時新藥取得突破性進展，生技製藥成市場交投重心

台積電短線強彈後股價轉趨震盪，與此同時專注困難學名藥的美時血癌新藥取得突破性進展引發市場追價，指數來到 15,152 點創近 3 個月新高，生技族群成交總值一度超越台積電，生技製藥成盤面最夯話題，然指數並未在越過八月中的國安基金防線反彈高點。



14. 去中化議題發酵，安控廠受惠轉單引領風騷

除生技製藥外，去中化議題開始發酵，美國國防授權法案規範禁止其政府機構採購中國廠商影像監控設備、且美國聯邦通訊委員會 (FCC) 也跟進禁止，安控族群受惠轉單，(3454-TW) 晶睿營收連 2 個月創高，相關個股如 (3128-TW) 昇銳、(5251-TW) 天鉞電、(8072-TW) 陞泰等也續強，但此時指數科技類股再度失寵，指數略顯疲態一度回測「巴菲特缺口」，但中國突如其來的防疫鬆綁，令生技族群再度成為火熱議題。



15. 中國清零政策轉向，零準備就解封引爆囤藥荒

中國在 20 大結束時，仍堅稱清零政策不動搖，使得市場對於經濟復甦蒙上陰霾，然在烏魯木齊一場大火，造成 10 死 9 傷的慘劇，外界普遍認為是嚴格防疫政策所導致，但官方認為與其無關並禁止哀悼，引發民眾不滿，隨即引爆為六四天安門事件後中國最大的抗議行動「白紙革命」

11 月底中國國務院召開記者會，表示封控要快封快姐、應解盡解減少民眾不便，鬆綁防疫措施令市場目光轉為關注防疫概念股，因應解封可能會引發大規模感染，中國出現「囤藥荒」，令國內製藥概念如 (1752-TW) 南光、(4114-TW) 健喬等概念股成為繼先前美時的強勢個股，12 月底中國宣布於今年 1 月 8 日入境免隔離。

12 月 30 日，台股迎來封關日，終場上漲 52 點收在 14,137 點，驚滔駭浪的 2022 就此結束。

3. 小結與展望 2023

透過上方事件回顧，我們可以知道重要事件經常會對市場產生相當程度的波動性，透過此回顧我們可以發現歷史總是驚人的相似，市場樂觀時往往容易形成高點，然市場氛圍不佳時，恰巧也易形成低點，對事件判讀解讀市場心理，是投資重要的事情之一。

展望 2023 上半年 即便近期指數仍維持多方行情，然當前量能並未顯著上揚，即便近期非農數據顯示勞動市場有所緩解，薪資成長有所降溫，但 1 月 12 日美國將公布 CPI，緊接而來的是美國財報周，依照先前科技巨頭亞馬遜裁員 1.8 萬人來判斷，美國企業財報有極高機率為財爆，屆時若美股在台股休市期間出現回落，將有極高機率不利於台股農曆年後的紅盤表現。

倘若科技類股走軟，屆時生技亦或能源個股是否能引領盤面，就會是短線值得留意的方向。

文章來源 2022 年市場重點事件回顧｜15 大市場話題帶你重現台股去年度走勢！)

2023 年，可以注意哪些資訊？

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