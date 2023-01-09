螞蟻集團：沒有啟動上市的計畫

昔日中國首富馬雲放棄螞蟻集團的控制權，外界關注螞蟻集團可能將重啟上市的計畫，螞蟻發言人上週日 (8 日) 回應，目前螞蟻集團仍專注於整改和業務升級，沒有啟動上市的計畫。

螞蟻集團上週六 (7 日) 公告，經過一系列的股權調整，創辦人馬雲不再控制該集團。根據公告，馬雲本來透過君瀚及君澳間接控制螞蟻 53.46% 股份的表決權，但目前馬雲投票權僅剩 6.2%，阿里巴巴或任何其他股東均不控制螞蟻。

(圖片：AFP)

市場普遍認為是監管完結及螞蟻鋪路上市的先兆，但螞蟻發言人回應：「目前螞蟻集團仍專注於整改和業務升級，沒有啟動上市的計畫。」



實際上，跟據中國監管規定，螞蟻要在中港重啟上市至少要等待 1 至 2 年時間。

中國 A 股市場要求公司在控制權變更後等待 3 年才能上市，上海證券交易所科創板等待時間為 2 年，香港上市則需要 1 年。

螞蟻集團經營中國最大的行動支付「支付寶」，也是全球最大的行動支付應用，擁有超過 10 億用戶。螞蟻集團創辦人馬雲因批評中國金融監管，讓該集團於 2020 年 11 月 4 日、上海與香港的上市前夕遭北京當局喊停。北京隨後對集團展開長逾 2 年多的監管整頓。

曾經直言不諱的馬雲在整改期間裡一直保持低調，避免出頭露面，但近日泰媒報導指出，馬雲在泰國米其林餐廳和泰國首富、卜蜂集團 (91215-TW) 董事長謝國民一同用餐，凸顯螞蟻監管風波已正式步入尾聲。