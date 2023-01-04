螞蟻集團獲准增資 中國可能放寬監管 在美上市中概股群起大漲

在北京政府批准螞蟻集團擴大資本計畫後，在美國交易的中國科技股在周三 (4 日) 盤前大幅上漲。

阿里巴巴 (BABA-US) 的美國存託憑證 (ADR) 股票在盤前交易上漲超過 6%，京東 (JD-US) 也如此。此外，百度 (BIDU-US) 和網易 (NTES-US) 股價均上漲超過 5%，而攜程 (TCOM-US) 則上漲 4.5%。

此舉被投資人視為中國監管環境更加寬鬆的跡象。螞蟻集團之前的自行 IPO 計畫因監管問題而受阻，但如今卻獲准將其註冊資本增加一倍。

部分投資人認為，中國科技股監管力度減弱，以及動態清零疫情政策的逆轉，代表中國政府今年將支持私營部門的成長。

Benchmark Capital 分析師 Fawne Jiang 在周三給客戶的報告中寫道，「近幾個月來中國採取了明顯寬鬆的基調，擺脫了對情的嚴格控制，並放鬆了之前高度蕭條的產業如房地產等的監管。最近的中央經濟工作會議 (CEWC) 確定了政府 2023 年的首要任務是重振消費和支持私營部門。」

ADR 類似於普通股，但代表一更間接的所有權形式。它允許中國股票在美國交易，而無需遵守美國會計法規，這也導致人們擔心它們可能會在未來某個時候退市。

然而，美國會計監管機構上市公司會計監督委員會上月宣布，它已獲得對中國和香港會計師事務所進行審查的權限，這被視為降低退市風險的積極步驟。