傳中國將對螞蟻集團開罰逾10億美元 改革已接近尾聲

根據路透周二（22 日）援引 6 名知情人士消息報導，中國當局準備對馬雲的螞蟻集團處以逾 10 億美元的罰款，為結束這家金融科技公司長達兩年的監管改革奠定了基礎。

5 名知情人士稱，中國央行人民銀行（簡稱人行或央行）是準備對螞蟻集團開罰的監管機構。在 2020 年螞蟻集團 370 億美元首次公開發行（IPO）在最後一刻被否決後，人行一直在推動螞蟻集團改革。

其中三名知情人士稱，過去幾個月，人行一直在就罰款一事和螞蟻集團進行非正式溝通，計畫在今年稍晚時候和其他監管機構就螞蟻集團的改革進行更多討論，並最快在明年第二季宣布罰款。

據悉，這次罰款重點可能是螞蟻集團涉嫌的「無序擴張資本」違規行為，以及其一度隨心所欲的業務造成的相應財務風險。截稿前，螞蟻集團和人行並未回應路透的置評請求。

路透報導指出，對螞蟻集團的罰款可能有助於替該公司期待已久的金融控股公司牌照、再次尋求成長並最終重啟公開上市計畫鋪平道路。

處罰細節要明年才有譜

值得注意的是，這些知情人士表示，在中國明年任命國務院和其他政府機構的一些高級官員之前，對螞蟻集團的處罰不太可能敲定。

儘管中國執政的共產黨上月結束 10 年來兩次黨代會和中央領導層換屆，但內閣和政府機構的高層職位仍可能發生變動，人事變動通常在 3 月初舉行的全國人大年度會議上進行。其中人行總裁易綱現年已 64 歲，隨著其接近部級官員 65 歲的法定退休年齡，有辭職的可能。

對此，負責處裡媒體詢問的中國國務院新聞辦公室並未回應路透的置評請求。

據了解，今年 6 月螞蟻集團所在地杭州人行分行收到該公司設立金融控股公司的申請，然而在螞蟻集團完成改造前，人行不太可能正是披露這一申請。

中國政府對科技公司打壓有所軟化

螞蟻集團的罰款將是自叫車巨擘滴滴今年 7 月遭中國網路安全監管機構罰款 12 億美元以來，中國網路公司所受到最大一筆的罰款。另外螞蟻集團的關聯公司、電子商務巨擘阿里巴巴集團 (BABA-US)(9988-HK) 去年因違反反壟斷規定被處以創紀錄的人民幣 180 億元（21.1 億美元）的天價罰款。

這些處罰是北京政府打擊國內大型科技產業行動的一部份，目前已讓這些公司市值縮水數千億美元，營收和獲利也跟著縮水。但近幾個月來，北京政府在努力提振被新冠疫情影響的經濟之際，打擊科技業方面態度有所軟化。