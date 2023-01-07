馬雲現身泰國曼谷米其林餐廳 與卜蜂集團董事長一同用餐

路透周六（7 日）援引泰國媒體報導，阿里巴巴創辦人現身泰國曼谷，自中國監管機構於 2021 年底對他的商業帝國進行打擊以來，馬雲一直沒有出現在大眾視野中。有泰媒報導指出，馬雲在泰國米其林餐廳和卜蜂集團董事長一同用餐。

榮獲米其林一星的曼谷街頭小吃餐廳「痣姐熱炒」（Jay Fai）昨（6 日）在 Instagram 網站上傳老闆娘兼廚師「痣姐」Supinya Junsuta 與馬雲的合照，文中寫道「非常謙虛，我們很榮幸地歡迎你和你的家人來到痣姐熱炒。」

圖：擷取自「痣姐熱炒」Instagram。

有幾家當地媒體報導，馬雲當時正在與泰國卜蜂集團（又稱正大集團）董事長謝國民（Supakit Chearavanont）一同用餐。卜蜂食品是泰國最大的農業綜合企業集團。卜蜂集團對上述報導不予置評。

此外，還有媒體報導，馬雲周四（5 日）還去曼谷拉加丹納泰拳館（RajadamnernStadium）觀看泰拳比賽，馬雲當時在體育場的貴賓區，在看台上與泰拳拳王播求（Buakaw Banchamek）「過招」的一幕剛好被鏡頭記錄下來。「馬雲公益基金會」對此並未立即回應置評請求。

路透報導指出，自從這位曾經直言不諱的中國億萬富翁 2020 年在上海的一次演將中批評中國金融監管機構，引發一系列事件，導致其螞蟻集團的大規模首次公開發行（IPO）被擱置以來，幾乎都沒再聽過馬雲的任何消息。

周六稍早報導，螞蟻科技集團股份有限公司於官網發布有關完善公司治理及股東上層結構調整的消息，顯示馬雲放棄了螞蟻的控制權。