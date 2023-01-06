〈台股盤中〉電子族群回神占成交逼近6成 大盤有望站上月線

台股今 (6) 日在市場資金向電子族群靠攏之下，包括半導體、IC 設計、面板及載板類股大吸金，盤中占成交比重逼近 6 成，市場專家指出，在 OTC 指數昨日率先站上月線之後，集中市場在利空不跌的震盪整理之後，在春節封關前有機會也站上月線。

台北股市 6 日集中市場加權股價指數早盤開在 14278.52 點，最低 14278.52 點，最高爲 14342.56 點，預估全場成交值 1480 億元。

台股受牽動的因素包括中國對防疫的解封、美國半導體產業的走弱，及電子產品包括手機、NB 及消費性電子產品庫存去化問題待解，同時，在電子股上檔賣壓沈重的壓力下，在個股陸續公布表現不佳的 12 月營收之際，今天表現利空不跌，盤中以半導體、IC 設計、面板及載板類股大吸金。

同時，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股大盤在可望在資金由內需題材個股將向中小型電子股同時，激勵加權股價指數站回月綫之上，而美國 CES 展會也對電子股形成跌深後反攻的效果。

今天台股盤中，台積電 (2330-TW) 下跌，但聯發科 (2454-TW) 上漲。鴻海 (2317-TW) 股價上漲。另外，大立光 (3008-TW) 昨日公布 12 月營收下滑到 40 億元，但全年營收轉爲正成長，盤中上漲 65 元。

ABF 載板類股盤中全數上漲，欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 盤中上漲超過 2%。

貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 中場過後在買盤中推升之下也出現股價翻揚。