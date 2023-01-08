工業富聯打造數位化供應鏈協同平臺 生產計劃排配效率提高50%

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (Fii)(601138-CN) 透過打造數位化供應鏈協同平臺，在廠域實踐中已取得生產計劃排配效率提高 50%、人力成本降低 50%、突發性市場風險損失降低 30% 等實質效益。

工業富聯透過數位化供應鏈協同平臺以價值為導向開展智慧生產計劃、需求預測、良率預測等智慧應用場景，覆蓋需求、訂單、產能、交期、進貨、庫存、生產、追蹤、維修、成本十大業務場景。

工業富聯表示，數位化供應鏈協同平臺以製造業最為關注的計劃 (含採購)、物控、生產、交付業務流程視角為切入點，打破傳統 ERP 數據煙囪孤島，進行每日 TB 級數據交換，以 RPA 自動處理相關數據並形成關鍵報告。

此外，透過雲原生技術 (公有雲和 Fii Cloud 專有雲的混合雲架構)，根據不同業務對計算、網路、存儲資源的需求不同，可充分利用雲資源的特性進行彈性配置，最大化資源利用有效性。

在助力產業轉型升級方面，工業富聯已服務新能源車頭部企業及汽車零配件行業龍頭、上游鋁製材料行業等 50 餘家領軍企業，成功在電子、汽車、機械、家居、能源等多個行業實現了賦能合作。

中國工信部近日公佈「2022 年度智慧製造示範工廠揭榜單位和優秀場景」名單，工業富聯憑藉數位化供應鏈協同平臺及創新網路協同製造模式，成功入選中國工信部「2022 年度智慧製造優秀場景」，也是繼 2021 年「車間智慧排產」項目入選該名單後，再度獲選。

工業富聯沉澱了一系列具備深刻行業認知、可復用的智慧應用，有效輸出多場景、多類型方案，有助於帶動產業鏈上下游的數位化協同轉型，打造極具韌性的供應網路。