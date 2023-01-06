〈CES大展〉MIH聯盟將在俄亥俄州建創新基地 鴻海助攻打造電動車產業鏈

MIH 開放電動車聯盟 (MIH Consortium) 在美國消費性電子展 (CES 2023) 宣布計劃於美國俄亥俄州建立創新基地 (Innovation Hub)，讓供應鏈夥伴進駐，就近支持 OEM 車廠，加速合作及創新的腳步。

MIH 表示，將借重盟創始會員鴻海 (2317-TW) 在美國製造的量能，建立從開發、設計到生產的完整產業鏈，在鴻海美國製造的資源及協助下，大幅強化 MIH 北美生態系鋪展的深度及廣度。

目前鴻海在美國有兩個主要據點，一處位在威斯康辛州，現階段以資通訊 (ICT) 產品為主，未來可作為電動車產業的發展樞紐；另一處是俄亥俄州，主要生產 Lordstown Motors 商用皮卡及轎車。

MIH 表示，由於美國市場有許多新興電動車 OEM 品牌，不論是新車型討論或新技術的開發需要許多供應鏈夥伴的支持，聯盟在俄亥俄州建立創新基地，將全球 EV 供應鏈帶進美國，讓 OEM 與供應鏈業者直接溝通，打破過去汽車行業過去階層分明的模式，進而加速創新以及縮短新款 EV 量產進入市場的時間。

MIH 也將美國列為 2023 年重點發展市場，當看好 B2B／B2B2C 市場，目前與提供移動應用服務的企業探索新的使用者體驗，商討合作的可能，第一步打造三人座小車 Project X，後續將針對北美市場開發六人座及九人座車款。

而在今年的 CES 上，MIH 聯盟也對外展示北美生態系的佈局成果，聚集了 Lordstown Motors、INDI EV、Monarch Tractor 等電動車品牌，分別體現商業車隊、娛樂遊戲、農業創新的多元應用情境。

另外，MIH 也攜手多個重要技術領域的會員，一起展示旗下最新解決方案，包括圖資及導航領導廠商 TomTom、專注於車輛資訊安全的 VicOne、智慧聯網解決方案商富士康工業互聯網 (Fii)(601138-CN)、觸控科技的 GIS-KY(6456-TW)、自動駕駛的 TIER IV，積極爭取北美市場龐大的電動車商機。