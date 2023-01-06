半導體強勢表態 台股漲72點收14373點 周線終止連4黑

美股周四全面收黑，台股今 (6) 日開低震盪，台積電熄火，但聯發科、聯電等半導體權值股強勢表態，午盤湧入資金力挺，金融股跌勢也收斂，帶動大盤翻揚，一度站上月線，終場上漲 72.29 點或 0.51%，收在 14373.34 點，成交值 1538.63 億元。台股周線終止連四黑，本周累計上漲 235 點。

櫃買指數終場上漲 1.98 點或 1.08%，收在 185.74 點，成交值 491.18 億元。上市櫃成交值合計 2029.81 億元。

電子權值股今天表現兩樣情，權王台積電熄火，在平盤附近震盪，終場收 458.5 元；聯發科扮演撐盤要角，大漲 4.6%，聯電上漲約 2.8%，大立光勁揚近 4%，此外，日月光投控、瑞昱、矽力等半導體族群同步吸金。

聯發科獲得外資送暖，外資報告指出，市場空頭先前對競爭關係擔憂已過分誇張，維持聯發科「優於大盤」投資評等，激勵股價強彈逾 4%，收 660 元，IC 設計族群一吐悶氣，瑞昱、義隆大漲逾半根停板，聯詠、敦泰、譜瑞 - KY、通嘉、致新、力旺等均表現強勢。

記憶體族群午盤湧入資金，多檔股價陸續翻紅，包括南亞科、華邦電等，NAND 控制晶片廠群聯強漲逾 4%，晶豪科也有 2% 以上的漲幅，此外，威剛、十銓、品安、力成等相關個股都在盤上表現。

金融股跌勢收斂，國泰金反彈超過 1%，富邦金、中信金、第一金收平盤，永豐金、開發金、華南金等均收漲。航運股也擺脫頹勢，長榮上漲 1.6%，萬海也翻紅漲近 1%。

天豐新能源開發的允能風場，近日傳出債務危機，20 家銀行曝險金額高達 667 億元，相關風電概念股應聲走弱，今 日部分個股仍賣壓沉重，華城 (1519-TW) 領跌逾 8%，上緯投控、亞力、大亞、士電、新光鋼、台達電、台船等均震盪走跌。