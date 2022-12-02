昨天才宣布投資都柏林 輝瑞再投資逾25億美元於比利時和愛爾蘭廠

輝瑞公司 (PFE-US) 正對其比利時和愛爾蘭的製藥廠投資超過 25 億美元，以準備推出新產品，希望能夠彌補因專利到期和新冠病毒疫苗銷售下滑而損失的收入。

這家製藥商周五 (2 日) 表示，計劃斥資超過 12 億歐元（12.6 億美元）擴建其比利時 Puurs 的生產基地，與周四 (1 日) 宣布的對愛爾蘭都柏林廠的投資相匹配。

Puurs 廠在輝瑞與其德國合作夥伴 BioNTech (BNTX-US) 使用信使 RNA (mRNA) 技術開發新冠疫苗時發揮了關鍵作用。

2020 年底，歐洲和美國開始推出疫苗來應對疫情，都在當地生產。

輝瑞全球供應長麥克德莫特 (Mike McDermott) 表示，「這一切都與我們規劃的成長保持一致。」「如果為這兩個廠設定容量模型，你會發現我們應對成長的能力存在差距。所以需要主動擴大投資。」

由於新冠疫苗和口服藥物 Paxlovid 的銷售強勁，輝瑞公司今年營收預計將超過 1000 億美元，是疫情前水平的兩倍多。

但預計未來幾年與新冠疫情相關的銷售額將大幅下降，輝瑞也將在 2025 年後面臨一些暢銷藥物的專利保護喪失，例如癌症治療藥物 Ibrance 和關節炎藥物 Xeljanz。

輝瑞在歐洲的大規模投資和創造就業，正值該地區企業正在努力應對不斷飆升的能源、勞力、原材料和信貸成本，這加劇了人們對經濟衰退的擔憂。

這場危機對化肥和化學品等能源密集型產業的打擊尤其嚴重，促使一些業者將製造業轉移到廉價能源豐富的地區，例如美國。

藥品製造商還警告，能源成本可能會破壞最近推動歐洲學名藥生產以提供自給自足的努力。