元太去年12月營收衝破30億元 Q4、全年寫新猷

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (6) 日公布去年 12 月營收，受惠電子紙需求暢旺，單月營收衝上 31.22 億元，月增 10.3%、年增 42.8%，助推第四季營收達 85.43 億元，季增 5.4%、年增 26.2%，全年累計營收一舉超過 300 億元大關，達 300.61 億元，年增 52.98%，單季、全年均創新高。

元太先前就預期，第四季營運將優於第三季，增幅約個位數，今年首季則受傳統產業淡季影響，估將呈現季減、年增態勢，至於全年展望，由於全球經濟景氣面臨下行風險，元太相對保守但仍力拚成長，其中，最看好電子貨架標籤 (ESL) 導入、滲透率提升，動能將最強勁。

元太進一步指出，電子紙在全球電子貨架標籤 (ESL) 約 60 億片的市場中，目前滲透率約 1 成，因此後續成長可期，至於與消費性需求相關的閱讀器、筆記本等今年展望則會相對保守。

另一方面，元太去年斥資約 2.2 億元策略參與驅動 IC 廠聯合聚晶 (6927-TW) 私募普通股，取得近 35% 股權，聯合聚晶日前也召開臨時股東會增補選董事，元太共取得 2 席董事，分別由董事長李政昊、產品開發中心副總洪集茂進入聯合聚晶董事會。