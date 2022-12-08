〈元太展望〉明年營運可望保持成長 電子貨架標籤ESL動能續強

面對全球經濟景氣下行，電子紙龍頭元太 (8069-TW) 董事長李政昊今 (8) 日表示，明年營運展望與日前法說會看法相同，全年仍力拚成長，幅度則還無法預測，但將透過彩色電子紙新品刺激閱讀器、筆記本銷售，並看好電子貨架標籤 (ESL) 導入、滲透率提升，動能將最強勁。

元太 11 月營收仍維持強勁，單月營收達 28.3 億元，月增 9.2%、年增 19.2%，創下歷史次高紀錄，累計今年前 11 個月營收達 269.38 億元，年增 54.3%，元太預期，第四季營運仍將優於第三季，增幅約個位數，明年首季則受傳統產業淡季影響，估將呈現季減、年增態勢。

展望明年，李政昊說，整體電子產業下行風險挑戰大，且不確定因素多，目前仍難預測，但元太會以優於市場目標邁進，明年全年仍力拚成長，其中，電子貨架標籤 (ESL) 前景展望樂觀，在全球 60 億片的市場中，目前滲透率約 1 成，後續成長可期，至於與消費性需求相關的閱讀器、筆記本等明年則相對保守。

元太總經理甘豐源也補充，目前正與客戶持續開發彩色電子紙的新品，預期明年新推出產品都會以彩色為主，不過相關量產、貢獻還是以客戶產品推出時間為主。

至於元太近期總斥資約 2.2 億元，策略參與驅動 IC 廠聯合聚晶 (6927-TW) 私募普通股，取得近 35% 股權，李政昊則說，雙方合作從去年產業缺料時就開始談，合作契機是針對未來彩色新品開發設計，元太也將進入聯合聚晶董事會，預計取得 2 席董事。