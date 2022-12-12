道瓊永續指數揭曉 元太首度入選、宏碁評分台灣最佳

道瓊永續指數近日揭曉，電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (12) 日宣布，首度入選道瓊永續世界指數成分股、道瓊永續新興市場指數成分股，並強調未來將攜手供應鏈夥伴永續前行，而品牌大廠宏碁 (2353-TW) 也宣布連續九年入選道瓊永續指數新興市場成分股，並在電腦、周邊及辦公室電子設備產業並列第二名。

元太表示，在標準普爾全球企業永續評比中成績優異，在 24 個評選面向中，除政策影響力、環境報告、社會報告取得滿分外，風險及危機管理、行為準則、環境政策與管理系統、勞工實務指標、職場健康安全與衛生、隱私權保護等面向，也居電子、設備及零組件產業領導地位。

元太董事長李政昊表示，非常榮幸入選道瓊永續世界與新興市場兩大指數，肯定元太以綠色電子紙技術與產品為核心，從營運管理、永續產品至社會公益等各個面向實踐 ESG 永續發展工作的努力。

面對即將來臨 2023 年整體經濟大環境的高度不確定性，李政昊說，元太也以韌性供應鏈為主軸舉辦「逆風而上–永續共榮大會」，邀請電子紙生態圈中的模組、TFT 背板、驅動 IC、光學材料等原物料與零組件夥伴共同參與，同時元太也持續落實 ESG 永續發展工作，並在 2022 年 12 月提前達成全球 RE20 的再生能源使用目標。

宏碁則連續 9 年入選道瓊永續指數新興市場成分股，其中，今年宏碁在重大性、風險與危機管理、創新管理、環境報告、社會報告、人力資源發展、客戶關係管理等七面向獲得絕對分數為 100，同時亦為 PR 值 100 的佳績。

在環境方面，宏碁身為循環經濟的提倡者，也推出主張環保的 Vero 產品線，以回收材質打造，產品陣容包含筆記型電腦、桌上型電腦、顯示器、All-in-One 電腦、Chromebook 及配件等。

道瓊永續指數是在 1999 年成立，為目前全球最具公信力、影響力、指標性的永續評比之一，透過標準普爾全球企業永續評比從治理與經濟、環境與社會等三大永續發展構面，每年針對永續發展趨勢以及重點議題邀請全球超過 13000 家企業參與評比，主動揭露企業永續發展成效