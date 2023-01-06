〈航運指數〉SCFI又轉跌 美東線運價跌破3000美元 創2年半低點

上海航交所今 (6) 日公告，上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 最新數據為 1061.14 點，較上周下跌 46.41 點，終結連 27 周下跌僅短短一周，再度轉跌，且跌幅擴大至 4.19%，三大長程線續跌，尤其美東線每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 崩跌超過 200 美元，跌幅超過 7%，跌破 3000 美元是 2020 年 6 月來首見。

貨攬業者表示，海運市場供過於求，1 月小旺季未見延續發酵，日前廠商出貨動能略轉強僅是因年節將至提前備貨，實際上終端消費需求仍相當疲軟。

遠東到歐洲運價最新報價為每 TEU(標準 20 呎貨櫃)1050 美元，下跌 28 美元，跌幅 2.6%，而遠東到美西每 FEU 下跌 9 美元至 1414 美元，跌幅 0.63%；遠東到美東每 FEU 更是重挫 222 美元至 2845 美元，跌幅達 7.24%，反映北美遭暴風雪侵襲導致買氣更是急凍。

惟上周遠東到地中海運價略有撐，每 TEU 小漲 5 美元，來到 1855 美元，漲幅 0.27%。

貨攬業者認為，目前海運市況受國際經濟景氣疲軟、廠商清理庫存影響，面臨供過於求挑戰，就第一季來看，尚未見到明顯復甦的曙光。